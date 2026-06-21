El año en que Miami-Dade vota dos veces: claves de agosto y noviembre

MIAMI. - Los electores de Miami-Dade acudirán a las urnas en dos fechas decisivas —la primaria del 18 de agosto y la elección general del 3 de noviembre— para definir desde la gobernación de Florida hasta escaños municipales, en una papeleta que suma referendos locales, contiendas judiciales y tres enmiendas a la Constitución estatal.

El calendario sitúa a las ciudades de Miami y Doral entre los focos de mayor interés, pues la primera somete a sus votantes dos cambios a la carta municipal en agosto y la segunda renueva dos asientos del Concejo en noviembre.

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La Oficina del Supervisor de Elecciones del condado, ahora como entidad autónoma y bajo la dirección de Alina García, fijó el cierre del registro de votantes el 20 de julio para los comicios primarios y el 5 de octubre para los generales o de medio término.

Miami: dos enmiendas

La ciudad de Miami celebrará el 18 de agosto, en paralelo a la primaria estatal, una elección especial de referendo con dos preguntas que enmendarían la constitución municipal.

La primera propone trasladar las elecciones generales y de segunda vuelta del alcalde y los comisionados de los años impares a los pares, a partir de 2034 y 2036, para que coincidan con cualquier comicio estatal o del condado.

Como ajuste por el cambio, quienes resulten electos en 2031 y 2033 cumplirían términos de tres años en lugar de cuatro, y se modifican las reglas para llenar vacantes.

La segunda pregunta consulta si la Ciudad debe celebrar un acuerdo de gestión con la empresa Global Spectrum L.P. para administrar eventos en el histórico Miami Marine Stadium y su Flex Park.

Según el texto sometido a los electores, la Ciudad recibiría el 93% de las ventas brutas de los eventos tras una tarifa mensual de gestión de 33.333 dólares, el 85% de los ingresos por patrocinios y un compromiso de la firma de aportar hasta 10 millones de dólares para la restauración del estadio, bajo un contrato de 40 años.

Cabe aclarar que ninguna de esas preguntas corresponde al bono que más atención ha concentrado en Miami, cuya propuesta formal no llegó a la boleta de agosto.

La alcaldesa Eileen Higgins planteó un bono de obligación general de 450 millones de dólares, denominado “Safe and Ready Miami”, para reparar y reemplazar instalaciones de policía y bomberos que calificó de críticamente deterioradas, con techos con goteras, moho y fallas de plomería.

El comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, copatrocinó la medida. “Este bono es una inversión que refleja mi compromiso de hacer de la seguridad pública una prioridad”, afirmó Escalona, quien lo consideró clave para apoyar a los socorristas y mejorar los tiempos de respuesta.

Sin embargo, la Comisión votó 4 a 1 en mayo para diferir la decisión, lo que dejó la iniciativa fuera de la primaria.

Higgins, en cambio, defendió la urgencia del proyecto: “No podemos esperar. No puedo tener empleados que trabajen en estas condiciones, en especial las personas que literalmente salvarán la vida de su abuela cuando sufra un infarto”, declaró.

El tema del bono podría aparecer ante los votantes en noviembre si la Comisión lo aprueba antes del 24 de julio, plazo para colocar referendos municipales en los comicios generales.

Concejo de Doral

Doral concentra su contienda en la elección general del 3 de noviembre, con una eventual segunda vuelta el 1 de diciembre si ningún aspirante supera el 50 % más uno de los sufragios.

A diferencia de los cargos estatales y del condado, las contiendas municipales doralinas no se dirimen en agosto. En la papeleta figuran dos escaños del Concejo, el Asiento 2 y el Asiento 4, ambos del ciclo elegido en 2022 y con mandato que vence a fin de año.

El Asiento 4 quedó abierto, pues su titular, Digna Cabral, no puede aspirar a la reelección por el límite de mandato. La apertura del puesto, conforme al patrón histórico de la municipalidad, suele atraer a varios aspirantes y forzar segundas vueltas.

La contienda por este escaño reúne a cuatro nombres, aunque dos ya se retiraron. Entre los activos, Pedro Espinosa encabeza la recaudación con 28.387 dólares y gastos por 5.262,96, seguido de Gustavo Garagorry, con 2.850 dólares reunidos. Juan Carlos Esquivel y Carlos Pereira aparecen como inactivos tras retirar sus candidaturas.

El asiento 2 lo ocupa Maureen Porras, quien sí es elegible para buscar otro periodo. Porras, abogada de inmigración, ganó en 2022 en la misma planilla de la alcaldesa Christi Fraga, pero a comienzos de 2024 empezó a votar contra las propuestas de Fraga y se posicionó como líder de la facción opositora en el Concejo.

Porras enfrenta a la retadora Fernanda Gomes. Hasta el reporte más reciente, Gomes había recaudado 21.050 dólares y gastado 1.112, mientras que Porras figuraba sin contribuciones ni gastos registrados.

El plazo de calificación de candidatos en Doral abre a mediados de julio, de modo que la lista oficial de aspirantes se conocerá hasta entonces.

Gobernación y otros cargos

Por encima de lo local, la elección general renueva la gobernación de Florida, vacante por el límite de mandato del republicano Ron DeSantis.

Entre los aspirantes declarados figuran los republicanos Byron Donalds, Jay Collins, Paul Renner y James Fishback; los demócratas David Jolly y Jerry Demings, y el senador estatal Jason Pizzo, sin afiliación partidista.

La boleta incluye además el Gabinete estatal —fiscal general, director financiero y comisionado de Agricultura—, una elección especial al Senado de Estados Unidos y los distritos congresuales 24, 25, 26, 27 y 28, que cubren parte de Miami-Dade.

A escala legislativa, la jubilación de la congresista federal Frederica Wilson desató un efecto dominó en el norte del condado Miami-Dade.

El senador estatal demócrata Shevrin Jones dejó el distrito 34 para buscar el escaño de Wilson en el Congreso, en una contienda con el excomisionado Oliver Gilbert III. Para sucederlo en el Senado se postuló la representante estatal Ashley Gantt, lo que a su vez dejó abierto el distrito 109 de la Cámara.

El distrito 108 también quedó sin titular en propiedad y se perfila una primaria demócrata entre Daphne Campbell, quien representó la zona entre 2010 y 2016, y Dinah J. Escarment.

En el Senado estatal, los escaños con incidencia en Miami-Dade que se eligen este año son el 34, 36, 38 y 40. Las contiendas más reñidas se proyectan para noviembre.

La republicana Ileana García, respaldada por el presidente Donald Trump, enfrentará al demócrata George Lávin en el distrito 36, un escaño que García ganó en 2020 por apenas 34 votos.

En el distrito 38, la republicana Alexis Calatayud competirá con el demócrata Richard Lamondin en un territorio que Trump ganó por diez puntos. La republicana Ana María Rodríguez, también con el aval de Trump, defiende el distrito 40.

Más votaciones

En el ámbito del condado, la votación renueva ocho asientos de la Comisión —los distritos pares 2, 4, 6, 8, 10 y 12 por el ciclo regular, más el 1 y el 5 en elecciones especiales— y los distritos pares 2, 4, 6 y 8 de la Junta Escolar. Cinco comisionados ya ganaron sin oposición y tres contiendas se resolverán en la primaria del 18 de agosto.

A nivel estatal, los votantes decidirán tres enmiendas constitucionales el 3 de noviembre, todas con un umbral de 60 % para su aprobación.

La más relevante es la HJR 1F, "Save Our Homes from Excessive Property Taxes", aprobada en una sesión especial de junio, que elevaría la exención del homestead de 50.000 a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 en 2028, con lo que eliminaría los impuestos a la propiedad no escolares para cerca del 60 % de los propietarios con exención homestead.

Las otras dos exoneran del impuesto ciertos bienes muebles agrícolas y modifican el Fondo de Estabilización Presupuestaria del estado. Las tres llegaron a la boleta por decisión del Congreso.

Ninguna otra propuesta impulsada por recolección de firmas ciudadanas alcanzó los requisitos para esta elección, en contraste con ciclos recientes en que los votantes decidieron por esa vía temas como el salario mínimo o el aborto.

Asimismo, otros municipios celebran comicios en noviembre, entre ellos Aventura, Bal Harbour, Biscayne Park, Cutler Bay, El Portal, Key Biscayne, Medley, Miami Lakes, North Miami, North Miami Beach, Opa-locka, North Bay Village, Pinecrest, South Miami, Sunny Isles Beach y Virginia Gardens. Palmetto Bay elige alcalde y los Asientos 1 y 3 del Concejo.

En materia de referendos municipales, Sweetwater lleva preguntas a la papeleta de agosto, y Surfside incluye una en los comicios de noviembre. Coral Gables, por su parte, ya resolvió en abril una serie de enmiendas a la carta municipal, entre ellas el traslado de sus elecciones a noviembre de los años pares.

Cargos de jueces

El componente judicial se divide en dos. Los jueces de primera instancia del Circuito Judicial 11 y del Tribunal de Condado se eligen en comicios no partidistas, abiertos a todos los electores, en la primaria del 18 de agosto. Quien obtenga mayoría simple gana, y si hay tres o más aspirantes sin mayoría, los dos punteros pasan a noviembre.

La mayoría de los titulares quedó sin rival y será reelecta de forma automática, sin aparecer en la boleta; solo unos pocos asientos —los Grupos 05, 35, 67, 69 y 76 del Circuito y el Grupo 25 del Tribunal de Condado— ofrecen verdadera contienda.

Los jueces de apelación, en cambio, no compiten entre candidatos, sino que se someten a un voto de permanencia de sí o no en la general de noviembre.

Por el Tercer Distrito de Apelaciones, con sede en Miami, están sujetos a retención cinco jueces: Kansas R. Gooden, Monica Gordo, Fleur Jeannine Lobree, Thomas W. Logue y Bronwyn Catherine Miller. A ellos se suma, a nivel estatal, la retención del magistrado de la Corte Suprema de Florida Carlos G. Muñiz.

Con un calendario que abarca desde la gobernación hasta los concejos municipales, los comicios de agosto y noviembre perfilan uno de los ciclos más cargados para Miami-Dade en años recientes.

La definición de candidaturas en varios municipios y la suerte del bono de seguridad pública de Miami se aclararán en las próximas semanas, antes de que la Oficina del Supervisor de Elecciones imprima las boletas oficiales.