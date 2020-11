El COVID-19 levanta cabeza en Florida y se impone la precaución

Oficialmente el Gobierno de Florida no se ha manifestado al respecto, al menos al cierre de esta edición impresa, pero administraciones regionales, como Miami-Dade, vigilan de cerca los tres factores que definen el curso de la pandemia: el incremento de casos, el ritmo de las hospitalizaciones y la tasa de positividad.

Miami-Dade, el condado más afectado por la pandemia en el estado y segundo en el país, denota una media de 924 nuevos casos por día, un 64% más que hace dos semanas.

Asimismo, la tasa de positividad en Miami-Dade ha variado de 4.55% hace dos semanas a cerca de 7% estos días.

Por otra parte, según el informe oficial del Condado Miami-Dade, las hospitalizaciones han aumentado de unas 415 a mediados de octubre a cerca de 530 admisiones por coronavirus, incluyendo unos 120 pacientes que son atendidos en Unidades de Cuidado Intensivo.

Este informe oficial de ingresos suma los reportes emitidos por una veintena de hospitales en el área metropolitana del Gran Miami, incluyendo Jackson Memorial Hospital.

Vale subrayar que más del 90% de los contagios no desarrolla síntomas a tener en cuenta. Incluso los fallecimientos han disminuido drásticamente: de 20, 30, 40 y más que se reportaron a diario, Miami-Dade denota ahora una media de 4.4 muertes por día.

Advertencias

El gobernador Ron DeSantis mantiene la orden de no multar por dejar de usar mascarillas, al mismo tiempo que prohíbe cerrar salones interiores de restaurantes o implementar medidas que “puedan impedir que una persona trabaje u opere un negocio”.

No obstante, Miami-Dade mantiene en pie ciertas regulaciones, como aforo limitado en locales comerciales, el uso de mascarillas y la distancia física entre personas y demás.

“Ya lo hemos dicho muchas veces: No es fácil lidiar con una pandemia y la economía a la misma vez. Ambas son importantes. Creo que podemos producir y cumplir las medidas preventivas a la vez. Pero no exhortar a la gente que use mascarillas es un error que despierta cuestionamientos”, opinó el Dr. Hugo Lara, médico especialista en enfermedades infecciosas.

Hay quien cree que las autoridades de Florida “se hacen de la vista gorda y esperan pacientemente por una vacuna” para evitar hacerle más daño a la economía.

"El gobernador parece estar de acuerdo con el concepto de permitir que el virus se propague y se adquiera la inmunidad colectiva", manifestó el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber.

“Es la vacuna lo que da inmunidad colectiva”, reclamó Gelber en una carta a DeSantis. “O caso es la versión marginal de inmunidad colectiva, cuando se permite a propósito que el virus sea repartido por toda la comunidad", cuestionó.

Thanksgiving

A solo días de otra festividad, cuando familia y amigos se reúnen para celebrar, salta la duda sobre cuán seguro es reunirse en casa u otro lugar para festejar.

Sin embargo, expertos en salud opinan que, aun cuando sus consejos son difíciles de aceptar, quedarse en casa el Día de Acción de Gracias es la mejor solución.

Y si opta por reunirse con familia o amigos para compartir el plato de pavo o lo que sea, hágalo al aire libre.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reconoce que la pandemia vuelve a levantar cabeza y que las reuniones de familias y amigos “contribuyen a la propagación del virus”.

El CDC enfatizó que personas mayores u otras con riesgos de enfermedades deben evitar reunirse con personas fuera de sus hogares.

Recordemos que el coronavirus se propaga mejor cuando personas se apiñan en lugares cerrados, como el interior de una casa o comedor.

Abra las ventanas para que el aire circule. “Cuantas más personas acudan a una reunión, mayores serán las posibilidades de que alguien sea portador del virus”, señaló el médico especialista en enfermedades infecciosas.

Basta tener en mente que si reúne a 12 personas en casa y la tasa de positividad es 6.51%, una persona podría estar contagiada.