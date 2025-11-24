lunes 24  de  noviembre 2025
AL ALZA

Precio de la gasolina en Florida aumenta 20 centavos previo a Acción de Gracias

El galón promedio llegó a $3.10, mientras AAA anticipa más de 4.25 millones de viajeros por carretera en el Florida durante los festejos

Sube el precio de la gasolina en Florida

Sube el precio de la gasolina en Florida

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El precio de la gasolina en Florida aumentó 20 centavos por galón durante la última semana, alcanzando un promedio estatal de 3.10 dólares el domingo, justo cuando millones de residentes se preparan para viajar por Acción de Gracias, informó AAA – The Auto Club Group.

“El precio de la gasolina en Florida subió 20 centavos la semana pasada, siguiendo una tendencia habitual de rebotes tras una serie de descensos”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

Lee además
Precio de la gasolina en Florida sube. 
INCREMENTO

Precio de la gasolina en Florida sube 25 centavos, pero se mantiene en rango estable
Precio de la gasolina sube dos centavos esta semana en Florida. 
PERMANECE BARATA

Precio de gasolina en Florida sube levemente, se mantiene entre los más bajos del año

Según Jenkins, si el patrón habitual se mantiene, los precios podrían bajar ligeramente durante los días de mayor tráfico. “Incluso una pequeña caída supondría para los viajeros un ahorro adicional en comparación con 2024”, señaló.

Récord de viajeros por carretera

La semana pasada, AAA publicó su pronóstico anual de viajes de Acción de Gracias, que estima 81.8 millones de estadounidenses viajando 50 millas o más, de los cuales el 90% (73 millones) lo hará en automóvil.

En Florida, más de 4.25 millones de personas se desplazarán por carretera.

Los días martes 25 y miércoles 26, por la tarde, serán los más congestionados, según la asociación.

Comparativa anual del precio del combustible

El promedio actual de 3.10 dólares por galón representa 18 centavos más que la semana pasada, 15 centavos más que el mes pasado y 2 centavos más que hace un año, además de coincidir exactamente con el precio registrado durante el Día de Acción de Gracias de 2024.

Mercados más caros y más baratos

Precio promedio en Miami:

  • Regular: $3.064
  • Mid-grade: $3.507
  • Premium: $3.725

Mercados más caros de Florida:

  • West Palm Beach–Boca Raton: $3.26
  • Naples: $3.20
  • Ocala: $3.17

Mercados más económicos:

  • Crestview–Fort Walton Beach: $2.71
  • Pensacola: $2.73
  • Panama City: $2.75

AAA pide precaución en carretera

La organización también anticipa un aumento en las llamadas de asistencia en carretera. El año pasado, AAA atendió más de 600,000 incidentes, principalmente por baterías agotadas, llantas pinchadas o llaves olvidadas dentro del vehículo.

“Cuando vea luces intermitentes, ya sea de un vehículo de emergencia, una grúa o un auto averiado, reduzca la velocidad y muévase a otro carril”, enfatizó Jenkins, pidiendo proteger a los técnicos que trabajarán durante el feriado.

Consejos para ahorrar gasolina

  • Combine diligencias para reducir tiempo de manejo.
  • Conduzca de forma moderada y evite aceleraciones bruscas.
  • Retire peso innecesario del vehículo (cada 100 libras mejoran la eficiencia entre 1–2%).
  • Compare precios con la app móvil de AAA.
  • Pague en efectivo cuando sea posible, ya que algunos comercios cobran más por uso de tarjeta.

Precio nacional

El precio promedio nacional para un galón de gasolina es de 3.07 dólares, dos centavos más cara que el año anterior por estas fechas.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025

Investigan intento de robo en una perfumería de Miami

Ataque con arma blanca deja dos heridos en Homestead

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino