Precio de la gasolina en Florida aumenta 20 centavos previo a Acción de Gracias

Sube el precio de la gasolina en Florida

MIAMI.– El precio de la gasolina en Florida aumentó 20 centavos por galón durante la última semana, alcanzando un promedio estatal de 3.10 dólares el domingo, justo cuando millones de residentes se preparan para viajar por Acción de Gracias , informó AAA – The Auto Club Group.

“El precio de la gasolina en Florida subió 20 centavos la semana pasada, siguiendo una tendencia habitual de rebotes tras una serie de descensos”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

Según Jenkins, si el patrón habitual se mantiene, los precios podrían bajar ligeramente durante los días de mayor tráfico. “Incluso una pequeña caída supondría para los viajeros un ahorro adicional en comparación con 2024”, señaló.

Récord de viajeros por carretera

La semana pasada, AAA publicó su pronóstico anual de viajes de Acción de Gracias, que estima 81.8 millones de estadounidenses viajando 50 millas o más, de los cuales el 90% (73 millones) lo hará en automóvil.

En Florida, más de 4.25 millones de personas se desplazarán por carretera.

Los días martes 25 y miércoles 26, por la tarde, serán los más congestionados, según la asociación.

Comparativa anual del precio del combustible

El promedio actual de 3.10 dólares por galón representa 18 centavos más que la semana pasada, 15 centavos más que el mes pasado y 2 centavos más que hace un año, además de coincidir exactamente con el precio registrado durante el Día de Acción de Gracias de 2024.

Mercados más caros y más baratos

Precio promedio en Miami:

Regular: $3.064

Mid-grade: $3.507

Premium: $3.725

Mercados más caros de Florida:

West Palm Beach–Boca Raton: $3.26

Naples: $3.20

Ocala: $3.17

Mercados más económicos:

Crestview–Fort Walton Beach: $2.71

Pensacola: $2.73

Panama City: $2.75

AAA pide precaución en carretera

La organización también anticipa un aumento en las llamadas de asistencia en carretera. El año pasado, AAA atendió más de 600,000 incidentes, principalmente por baterías agotadas, llantas pinchadas o llaves olvidadas dentro del vehículo.

“Cuando vea luces intermitentes, ya sea de un vehículo de emergencia, una grúa o un auto averiado, reduzca la velocidad y muévase a otro carril”, enfatizó Jenkins, pidiendo proteger a los técnicos que trabajarán durante el feriado.

Consejos para ahorrar gasolina

Combine diligencias para reducir tiempo de manejo.

Conduzca de forma moderada y evite aceleraciones bruscas.

Retire peso innecesario del vehículo (cada 100 libras mejoran la eficiencia entre 1–2%).

Compare precios con la app móvil de AAA.

Pague en efectivo cuando sea posible, ya que algunos comercios cobran más por uso de tarjeta.

Precio nacional

El precio promedio nacional para un galón de gasolina es de 3.07 dólares, dos centavos más cara que el año anterior por estas fechas.

[email protected]