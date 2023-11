Elecciones: Hialeah premia la perseverancia y pasa página

"Ellos [los residentes] vieron el mensaje alto y claro, y agradezco a Dios, a mi familia, a los votantes y a todos los que me ayudaron”.

No era la primera vez que Pacheco se enfrentaba a Vivian Casals-Muñoz. En 2022, la veterana Casals-Muñoz la derrotó en los comicios especiales para sustituir la vacante dejada por el concejal Oscar de la Rosa, hijastro del alcalde Esteban Bovo.

Con el apoyo de los residentes

En esta oportunidad, de nada le sirvió a Casals Muñoz las grandes sumas de dinero que logró reunir para hacer su campaña, al caer derrotada por una modesta Pacheco que logró movilizar al electorado a su favor, tocando puertas y planteando una propuesta política diferente, para sumar el 52.3% de los votos.

La flamante concejala, que es enfermera registrada, agradeció a Elías Montes de Oca, el candidato del Grupo I que perdió ante la presidenta del Concejo, Mónica Pérez. "Montes de Oca fue muy solidario. Creo que hicimos un gran trabajo juntos y sería incorrecto decir que es una victoria únicamente mía”.

"Agradezco a mi esposo, que se levantaba todos los días a las cinco de la mañana, y a mis hijos, que han hecho un sacrificio muy grande para llegar a este momento”.

Sobre sus apoyos, sostuvo que "vino de cada votante que vio en mí una mujer merecedora de ese voto de confianza. Fue el apoyo colectivo que hizo esto posible”.

Recalcó que no tiene contactos políticos en las grandes esferas, "ni grandes donaciones para las campañas, ni PACs [organizaciones políticas de apoyo] que me respalden, fueron los residentes quienes me dieron esta oportunidad, qué mejor apoyo que ese”.

Promete ser una voz independiente en el Concejo de la ciudad, al estilo del concejal Bryan Calvo, "alguien que piense por sí mismo, alguien con ideas y propuestas, que haga las preguntas que hay que hacer para que los residentes se sientan representados y sepan que hay alguien luchando por ellos”.

"Es muy reconfortante que los residentes no se sientan solos ni a merced de los políticos, ni de los intereses especiales".

[email protected]

@menendezpryce