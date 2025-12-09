martes 9  de  diciembre 2025
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

El candidato destaca la conformación de una coalición multipartidista frente a su rival Eileen Higgins, en una jornada electoral marcada por las lluvias y la apatía electoral

El candidato a alcalde de Miami, Emilio González.&nbsp;

El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 

Daniel Castropé/DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI. — En medio de una jornada climática inestable y decisiva para el futuro político local, el candidato Emilio González acudió este martes 9 a los centros de votación con la certeza de capitalizar el “descontento ciudadano” y, según él, convertirse en el próximo alcalde de Miami.

Durante esta segunda vuelta electoral, que lo enfrenta a la excomisionada demócrata Eileen Higgins, el exadministrador de la Ciudad aseguró a Diario Las Américas que su campaña logró consolidar un movimiento de votantes republicanos, demócratas e independientes.

Lee además
Carlos Alcaraz de España mira contra Joao Fonseca de Brasil durante el Miami Invitational en el parque LoanDepot el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida. 
Tenis

Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami
Eileen Higgins.
ELECCIONES

Eileen Higgins vota en el centro de Miami y apela a la integridad administrativa

De acuerdo con González, los nuevos respaldos alcanzados después de la primera vuelta priorizan la experiencia de su gestión en cargos nacionales y locales sobre las afiliaciones partidistas para dirigir el destino de la Capital del Sol.

Coalición

González describió el ambiente en la recta final de la contienda como enérgico, a pesar del desgaste natural de una campaña prolongada. Según sus declaraciones, la recepción del electorado en los precintos muestra un deseo palpable de transformación en la administración municipal.

El aspirante enfatizó que el respaldo recibido por su campaña trasciende la base tradicional republicana, lo que configura una "gran coalición de cambio", como la denominó para reforzar su análisis.

Al ser consultado sobre las cifras preliminares del Departamento de Elecciones, que desglosan la participación por partido, González desestimó que una mayoría demócrata en los números anticipados garantice una victoria para Higgins.

Argumentó que, en la boleta final, el ciudadano evalúa la capacidad del individuo y no la militancia, por lo que dijo confiar en que un sector significativo del voto demócrata e independiente se incline a su favor.

Factor climático y participación ciudadana

La jornada electoral transcurre bajo un cielo gris y precipitaciones intermitentes que amenazan con afectar la afluencia de votantes en Miami, así como en las contiendas paralelas que se desarrollan en Hialeah y Miami Beach.

Sin embargo, González hizo un llamado a la ciudadanía para desafiar el mal tiempo y ejercer su derecho antes del cierre de las urnas a las 7:00 p.m.

Calificó el sufragio como una "obligación sagrada" que distingue a la democracia estadounidense de otras naciones. Aunque reconoció que los aguaceros intensos cesaron, instó a los residentes a no confiar en la calma momentánea y asegurar su voto.

Experiencia

El mensaje de cierre de González se centró en un contraste directo de capacidades frente a su oponente.

Al presentarse como un “líder probado” en organizaciones complejas como USCIS y el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, y conocedor del manejo interno del ayuntamiento, lanzó una crítica velada a lo que considera “falta de experiencia ejecutiva” de su competidora.

Entretanto, con la contundente frase "se acabó el relajo", el candidato prometió restaurar el orden y la eficiencia administrativa, y subrayó que la alcaldía de Miami no es un lugar para entrenamientos o curvas de aprendizaje.

Asimismo, González afirmó estar listo para trabajar desde el día siguiente a la elección. “Brindaremos soluciones inmediatas” para los retos que enfrenta la ciudad, sostuvo.

Embed
Temas
Te puede interesar

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

¿Quiénes son las dos candidatas que buscan ocupar el puesto de comisionada del Grupo I en Miami Beach?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa