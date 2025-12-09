Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

MIAMI . — En medio de una jornada climática inestable y decisiva para el futuro político local, el candidato Emilio González acudió este martes 9 a los centros de votación con la certeza de capitalizar el “descontento ciudadano” y, según él, convertirse en el próximo alcalde de Miami.

Durante esta segunda vuelta electoral, que lo enfrenta a la excomisionada demócrata Eileen Higgins, el exadministrador de la Ciudad aseguró a Diario Las Américas que su campaña logró consolidar un movimiento de votantes republicanos, demócratas e independientes.

De acuerdo con González, los nuevos respaldos alcanzados después de la primera vuelta priorizan la experiencia de su gestión en cargos nacionales y locales sobre las afiliaciones partidistas para dirigir el destino de la Capital del Sol.

Coalición

González describió el ambiente en la recta final de la contienda como enérgico, a pesar del desgaste natural de una campaña prolongada. Según sus declaraciones, la recepción del electorado en los precintos muestra un deseo palpable de transformación en la administración municipal.

El aspirante enfatizó que el respaldo recibido por su campaña trasciende la base tradicional republicana, lo que configura una "gran coalición de cambio", como la denominó para reforzar su análisis.

Al ser consultado sobre las cifras preliminares del Departamento de Elecciones, que desglosan la participación por partido, González desestimó que una mayoría demócrata en los números anticipados garantice una victoria para Higgins.

Argumentó que, en la boleta final, el ciudadano evalúa la capacidad del individuo y no la militancia, por lo que dijo confiar en que un sector significativo del voto demócrata e independiente se incline a su favor.

Factor climático y participación ciudadana

La jornada electoral transcurre bajo un cielo gris y precipitaciones intermitentes que amenazan con afectar la afluencia de votantes en Miami, así como en las contiendas paralelas que se desarrollan en Hialeah y Miami Beach.

Sin embargo, González hizo un llamado a la ciudadanía para desafiar el mal tiempo y ejercer su derecho antes del cierre de las urnas a las 7:00 p.m.

Calificó el sufragio como una "obligación sagrada" que distingue a la democracia estadounidense de otras naciones. Aunque reconoció que los aguaceros intensos cesaron, instó a los residentes a no confiar en la calma momentánea y asegurar su voto.

Experiencia

El mensaje de cierre de González se centró en un contraste directo de capacidades frente a su oponente.

Al presentarse como un “líder probado” en organizaciones complejas como USCIS y el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, y conocedor del manejo interno del ayuntamiento, lanzó una crítica velada a lo que considera “falta de experiencia ejecutiva” de su competidora.

Entretanto, con la contundente frase "se acabó el relajo", el candidato prometió restaurar el orden y la eficiencia administrativa, y subrayó que la alcaldía de Miami no es un lugar para entrenamientos o curvas de aprendizaje.

Asimismo, González afirmó estar listo para trabajar desde el día siguiente a la elección. “Brindaremos soluciones inmediatas” para los retos que enfrenta la ciudad, sostuvo.