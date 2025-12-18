jueves 18  de  diciembre 2025
Empire Finest Group convierte una velada festiva en espacio de conexión y propósito

El evento reunió a prensa, celebridades y aliados, trascendiendo la música para resaltar la comunidad y las historias que inspiran.

Liliane Otero, dueña y fundadora de Empire Finest Group.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
MIAMI.- Con una atmósfera marcada por la elegancia, la música y la cercanía, Empire Finest Group celebró una velada especial que se convirtió en punto de encuentro para medios de comunicación, personalidades y figuras del entretenimiento.

El evento, desarrollado en el Thesis Hotel de Coral Gables fue concebido como una experiencia íntima y cuidadosamente curada, reflejando el espíritu festivo de la temporada y la visión de una marca que apuesta por crear conexiones auténticas.

La noche contó con la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento en el sur de la Florida, además de otros invitados especiales que aportaron dinamismo y energía a una celebración donde el intercambio humano fue tan protagonista como el espectáculo.

Más allá del brillo propio del ambiente, el encuentro sirvió como espacio para compartir experiencias, generar conversaciones y fortalecer la relación entre la prensa y el mundo del espectáculo.

En este contexto, la dueña y fundadora de Empire Finest Group abrió un espacio con DIARIO LAS AMÉRICAS, resaltando su compromiso con la comunidad a través de su compañía, una iniciativa nacida de su propia historia de vida y enfocada en devolver apoyo, oportunidades e inspiración a quienes más lo necesitan.

“Nosotros como compañía ayudamos mucho a los niños, sobre todo en labores sociales para que salgan adelante, y asesoramos a sus padres, para que logren su sueño de tener su primera propiedad”, explicó.

Sobre cómo se lleva a cabo este proceso, detalló:

“Lo primero y más importante es conectar con esas familias para identificar el programa que les puede servir. El proceso es muy sencillo. Todo empieza con una llamada, y en menos de una semana ya están listos para comenzar a buscar la propiedad que tanto han soñado. Algunas familias necesitan prepararse un poco más, pero todas pueden lograrlo”.

Liliane Otero destaca que cada núcleo familiar tiene un camino único: “Cada persona vive este sueño de manera diferente. Nos toca de manera distinta, y es muy bonito ver cómo cada historia se desarrolla”.

La empresaria, con experiencia en finanzas y contabilidad, recuerda cómo nació su iniciativa:

“Muchos de los clientes con los que trabajaba soñaban con comprar su primera casa y yo vi un propósito en lo que hacía. Ahí entendí que podía tocar el corazón de muchas personas y ayudarlas. Eso me motivó a hacer un cambio completo en mi carrera”.

Otero también hizo un llamado a la acción a las familias del sur de la Florida:

“El momento perfecto es cuando uno está listo para lograr ese sueño. El proceso es mucho más fácil de lo que muchos piensan, y no hay condición especial. Incluso personas que llevan aquí apenas un año y medio pueden lograrlo. Solo se necesita una llamada para empezar”.

La noche de celebración tuvo, según Liliane, un significado especial:

“Es súper especial para todo nuestro equipo porque celebramos todos los logros del año, todas las familias a las que pudimos ayudar, y lo más lindo es compartirlo con todos los que forman parte de estos sueños: nuestros compañeros de negocio, los realtors”.

Así la ocasión se consolidó no solo como un evento social, sino como una plataforma para contar historias, visibilizar causas y reafirmar que detrás de cada festividad también puede existir un mensaje de impacto y compromiso social.

