jueves 18  de  diciembre 2025
ARRESTO

Mujer arrestada tras agredir violentamente a empleado de un gimnasio en Miami

Todo ocurrió en en el Planet Fitness ubicado en el 775 de la calle 8 de La Pequeña Habana

Kiara Bryant, de 35 años.

Kiara Bryant, de 35 años.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE

MIAMI.– Una mujer fue arrestada tras presuntamente golpear en la cara a un trabajador de un gimnasio Planet Fitness ubicado en el 775 de la calle 8 en suroeste de la ciudad, provocar un altercado dentro y fuera del lugar e intentar huir de la escena, según el reporte de arresto.

Kiara Bryant, de 35 años, fue identificada en este caso y enfrenta dos cargos por delitos menores: agresión y conducta desordenada en un establecimiento.

Lee además
Juan Chipoco y el equipo organizador sirven alimentos a personas necesitadas.
NAVIDAD

Chef Juan Chipoco y su fundación celebran la navidad en Miami
José A. Aguilar Hernández, de 56 años acusado por las autoridades en este caso.
SUCESO

Alerta en Miami-Dade: niños drogados con cocaína mientras estaban al cuidado de su padre

Según las autoridades el altercado quedó grabado en cámara y se registró el el pasado 12 de diciembre. Informaron además, que los testimonios de los testigos entrevistados y las imágenes revelan claramente que la sospechosa golpeó a la víctima.

La policía indicó que los oficiales fueron llamados inicialmente alrededor de las 10:11 a.m. por un reporte de una mujer “corriendo sin ropa dentro del Planet Fitness.” Al llegar, los agentes encontraron a Bryant causando disturbios, gritando obscenidades e intentando enfrentarse a varias personas.

De acuerdo con el informe policial, el incidente comenzó en el vestuario del gimnasio. “El sujeto perjudicado le pidió a Bryant que bajara la voz y le advirtió que llamaría a la policía si no lo hacía, ella se acercó agresivamente por lo que este la empujó dos veces en defensa propia, pero la usuaria continuó confrontándolo, apretando los puños y avanzando hacia él hasta detrás del mostrador del personal golpeándolo repetidamente en la nariz. Luego intentó irse en su vehículo, pero fue interceptada por transeúntes hasta la llegada de los oficiales.”

Planet Fitness se pronunció ante lo sucedido y en un comunicado dijeron: “La seguridad de nuestros empleados y miembros es nuestra máxima prioridad y mantenemos una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia en nuestros gimnasios. Estamos comprometidos a brindar un entorno seguro. El grupo franquiciado colaboró estrechamente con la policía local y canceló la membresía de la persona involucrada”.

Durante su detención, Kiara Bryant admitió ante los funcionarios que sí había cometido el delito dejando claro que fue luego de fuera empujada y se le fijó su fianza por un valor de $150.

Temas
Te puede interesar

Mujer arrestada tras agredir violentamente a empleado de un gimnasio en Miami

Hombre sin hogar arrestado por hurto y dormir en área restringida de tienda en Miami Beach

Doctora de Miami enfrenta arresto tras incidente en la autopista Palmetto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de diciembre de 2025.
CASA BLANCA

Trump instala placas en el "Paseo de la Fama Presidencial" con polémica descripción para Obama y Biden

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Clientes en uno de los mercados de la cadena Walmart .
ECONOMíA

La inflación en EEUU baja en noviembre a 2,7%

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El niño guerrero”, fundador del grupo terrorista Tren de Aragua.
Crimen organizado

EEUU anuncia cargos contra más de 70 miembros del grupo terrorista Tren de Aragua

Imagen referencial de las diferentes redes sociales que existen. 
ENCUESTA

Casi dos tercios de los votantes estadounidenses apoyan vetar redes sociales para menores