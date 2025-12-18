Glamour y celebridades: así fue la premier de 'Los Casi Algo' en Miami

Aleska Génesis, quien tiene un cameo especial, destacó sentirse muy feliz durante el rodaje.

MIAMI.– La noche del miércoles, Miami se convirtió en el escenario perfecto para la esperada premier de la comedia “Los Casi Algo”, celebrada en el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami.

La alfombra roja brilló con la presencia de celebridades, influencers y personalidades de la televisión y el cine latino, quienes no dudaron en posar para las fotos y compartir su entusiasmo por el filme.

El ambiente estaba lleno de risas, música, buena gastronomía y emoción, mientras los asistentes disfrutaban de un encuentro cargado de glamour y buena vibra. Entre los invitados se destacaron reconocidos nombres de la televisión, el cine venezolano y latino en general, quienes celebraron junto al elenco la primera función de la película.

Filmada en la ciudad del Sol, la cinta sigue la historia de cuatro amigos y sus “casi parejas”, explorando la dinámica moderna de las relaciones sentimentales que tienen “química, pero no compromiso; amor, pero sin nombre”. La historia se centra en Julián (Nangel Ménez), Ricardo (Marko), Brandon (César Ruiz) y Juan (Richard Encanto) y sus respectivas “novias”: Ana María (Yelena Maciel), Valentina (Vanessa Suárez), Laura (Valeria Menéndez) y Mariana (Nanette Orellana).

El elenco principal se complementa con una impresionante lista de participaciones especiales de figuras de la música y redes sociales, como Beta Mejía, Leo Colina, Yohana Vargas, Aleska Génesis, David Comedia, Pollito Tropical, Isander Pérez, Manualerod, Mago Jey Jey, Ignacio Baladán, Las Ocurrencias de Víctor, Lenier, Piso 21 y Lenny Tavárez.

Entre la emoción de la noche, DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso a varios de los artistas, entre ellos Marko, quien compartió sus impresiones sobre la experiencia de filmar la película:

“Lo más importante durante el rodaje del proyecto, en general, fue ver que mi mejor amigo tomó la decisión de hacer su primera película como productor ejecutivo, buscar las herramientas y conseguir la manera de ejecutar su sueño, que siempre ha sido hacer una película. Ángel Jiménez, que es el dueño, creador y productor ejecutivo del proyecto, logró materializarlo.

Hoy, vivir el sueño de mi mejor amigo hecho realidad y ser parte de un papel protagónico es una bendición.

Lo más difícil fue repetir escena tras escena la comedia. La comedia era lo nuestro: repetir una y otra vez para lograr que se creyera un poco la historia de amor entre nosotros. Los muchachos, por ejemplo, no son actores. Costó muchísimo, pero ya vi el final y, de todos modos, se logró. Quiero decirle a la gente que esto es un preestreno para la prensa y los amigos.”

César Ruiz, otro de los actores principales, confesó los nervios y la emoción de su primer papel cinematográfico:

“Es la primera vez que saco una película, así que estoy un poquito nervioso, pero sé que a la gente le va a gustar. Estuvimos más de ocho meses trabajando, y la comedia es muy buena.”

Aleska Génesis, quien tiene un cameo especial, aseguró:

“Mi participación fue en un episodio muy pequeño, pero nos divertimos y lo disfrutamos muchísimo. Además, vi parte de todo el proceso y la producción. De verdad, mi admiración y respeto para todo el equipo, para Marco y la productora, porque lo están haciendo increíble. Estoy muy orgullosa de mi gente latina, venezolana. Estoy segura de que van a disfrutarlo, se van a reír y también van a llorar.”

Por su parte, Beto Mejía elogió el esfuerzo del equipo:

“Yo formo parte de ese proceso y, para mí, es un orgullo. Me siento muy feliz y súper honrado de ser parte de este proyecto tan especial para ellos. La verdad, les deseo lo mejor, porque tienen un corazón súper noble, un entusiasmo enorme y una ambición que, yo creo, hará que este sea el primero de muchos éxitos.”

Finalmente, Alejandra Jaramillo destacó lo inspirador del proyecto y la participación de los jóvenes talentos:

“Es súper inspirador lo que han hecho, porque de verdad hace soñar a otros, y demuestra que con trabajo duro y esfuerzo se pueden lograr este tipo de proyectos y avanzar en la industria.

Trabajar en esta industria del entretenimiento aquí en los Estados Unidos, siendo latinos, no es nada fácil. Abrirse un camino es complicado, y los chicos ya lo están logrando. Eso es inspirador para todos. Beta tiene una participación especial, ¡imagínate! Yo estoy súper orgullosa, admirándolo más cada día porque le pone tanto corazón. Él es un niño soñador que está haciendo realidad sus sueños, y yo aplaudiéndolo. Quiero que tenga las alas tan grandes y que vuele tanto como lo grandes que son sus sueños.”

“Los Casi Algo” estará disponible para el público a partir del 25 de diciembre, a través de ticketplay.com, prometiendo dos horas de comedia, romance y diversión para toda la familia.