ARRESTO

Mujer arrestada tras agredir violentamente a empleado de un gimnasio en Miami

Todo ocurrió en en el Planet Fitness ubicado en el 775 de la calle 8 de La Pequeña Habana

Kiara Bryant, de 35 años.

Kiara Bryant, de 35 años.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.– Una mujer fue arrestada tras presuntamente golpear en la cara a un trabajador de un gimnasio Planet Fitness ubicado en el 775 de la calle 8 en suroeste de la ciudad, provocar un altercado dentro y fuera del lugar e intentar huir de la escena, según el reporte de arresto.

Kiara Bryant, de 35 años, fue identificada en este caso y enfrenta dos cargos por delitos menores: agresión y conducta desordenada en un establecimiento.

Según las autoridades el altercado quedó grabado en cámara y se registró el el pasado 12 de diciembre. Informaron además, que los testimonios de los testigos entrevistados y las imágenes revelan claramente que la sospechosa golpeó a la víctima.

La policía indicó que los oficiales fueron llamados inicialmente alrededor de las 10:11 a.m. por un reporte de una mujer “corriendo sin ropa dentro del Planet Fitness.” Al llegar, los agentes encontraron a Bryant causando disturbios, gritando obscenidades e intentando enfrentarse a varias personas.

De acuerdo con el informe policial, el incidente comenzó en el vestuario del gimnasio. “El sujeto perjudicado le pidió a Bryant que bajara la voz y le advirtió que llamaría a la policía si no lo hacía, ella se acercó agresivamente por lo que este la empujó dos veces en defensa propia, pero la usuaria continuó confrontándolo, apretando los puños y avanzando hacia él hasta detrás del mostrador del personal golpeándolo repetidamente en la nariz. Luego intentó irse en su vehículo, pero fue interceptada por transeúntes hasta la llegada de los oficiales.”

Planet Fitness se pronunció ante lo sucedido y en un comunicado dijeron: “La seguridad de nuestros empleados y miembros es nuestra máxima prioridad y mantenemos una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia en nuestros gimnasios. Estamos comprometidos a brindar un entorno seguro. El grupo franquiciado colaboró estrechamente con la policía local y canceló la membresía de la persona involucrada”.

Durante su detención, Kiara Bryant admitió ante los funcionarios que sí había cometido el delito dejando claro que fue luego de fuera empujada y se le fijó su fianza por un valor de $150.

