Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Este esquema de fraude habría afectado a personas en situación migratoria vulnerable y las autoridades llaman a posibles víctimas a denunciar casos similares.

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.

Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una mujer residente en Miami fue formalmente acusada de suplantar la identidad de una abogada de inmigración como parte de un nuevo esquema de fraude, según confirmaron autoridades locales.

La investigación se inició en julio de 2025, cuando agentes del Departamento de Policía de Miami (MPD) recibieron una denuncia relacionada con una supuesta asesoría legal fraudulenta. De acuerdo con el informe oficial, la víctima buscaba apoyo jurídico luego de que su esposo fuera detenido por autoridades migratorias.

El contacto con la sospechosa se produjo a través de un familiar lejano, quien facilitó los datos de María de Lourdes Van-Caneghem, quien se presentaba como abogada especializada en temas migratorios. La mujer recibió 1,400 dólares por concepto de honorarios, pagados mediante giros postales. Sin embargo, los reiterados intentos de la víctima por obtener documentación oficial y comprobantes legales nunca fueron respondidos.

Posteriormente, una verificación digital reveló un extenso historial de arrestos vinculados a fraudes financieros, lo que motivó la notificación directa a los funcionarios públicos. La Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Miami, identificó formalmente a Van-Caneghem, de 50 años, como la principal sospechosa y asumió el expediente.

La mujer permanece detenida desde septiembre de 2025, tras haber sido arrestada en otro caso en el que presuntamente se hacía pasar por funcionaria de inmigración para despojar de miles de dólares a personas que intentaban regularizar su estatus migratorio en EEUU.

Su historial delictivo incluye además una detención en 2022, cuando las autoridades la acusaron de haber defraudado a varias familias por un monto cercano a 119,000 dólares, mediante la operación de una supuesta agencia de viajes y la venta de boletos aéreos falsos con destino a Cuba y Nicaragua.

Actualmente, Van-Caneghem enfrenta cargos por esquema organizado para defraudar y hurto mayor en tercer grado.

El MDP exhortó a cualquier persona que haya sido afectada por prácticas similares o por redes de fraude vinculadas a supuestos servicios legales o migratorios a que se comunique con ellos y presente su denuncia formal.

Recomendaciones para evitar estafas vinculadas a servicios migratorios

• Verifique siempre la identidad profesional: Confirme que cualquier persona que ofrezca servicios legales esté debidamente autorizada como abogado o representante acreditado ante instancias oficiales de inmigración como Board of Immigration Appeals o ante U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

• Desconfíe de promesas inmediatas: Ningún proceso migratorio legítimo garantiza resultados rápidos ni soluciones exprés.

• Exija respaldo documental: Todo servicio debe incluir contratos, recibos válidos y documentación verificable.

• No entregue información sensible sin validación previa: Datos personales, documentos migratorios, información bancaria o números de seguro social solo deben compartirse con profesionales certificados.

• Evite intermediarios informales: Recomendaciones sin verificación, referencias de terceros sin credenciales y “gestores” no identificados son focos comunes de fraude.

Canales oficiales para denunciar fraude migratorio en Estados Unidos

• Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Línea de denuncias por fraude, suplantación de identidad y actividades ilegales relacionadas con inmigración: 1-866-347-2423 (desde EE. UU. y Canadá), +1-802-872-6199 (desde otros países)

• Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)

Reportes de fraude en procesos migratorios, beneficios, visas, asilo y residencia: Formulario oficial en línea del sistema USCIS

• Departamento de Justicia – Programa de Fraude en Procesos Migratorios

Denuncias por suplantación de abogados, notarios falsos y estafas en tribunales de inmigración: 1-877-388-3840

• Comisión Federal de Comercio (FTC)

Recepción de quejas por estafas financieras y fraudes asociados a servicios migratorios: 1-877-382-4357 (atención en español)

• Departamento de Policía local

Reportes directos por fraude, estafa, suplantación de identidad y delitos financieros.

