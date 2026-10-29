En La Pequeña Habana, Chase y OATS de AARP ofrecieron un taller gratuito para ayudar a adultos mayores a detectar estafas impulsadas por IA

Tras la publicación de datos de la FTC, Chase y OATS de AARP ofrecieron herramientas para detectar fraudes, especialmente aquellos que utilizan inteligencia artificial.

Con unos 35 asistentes, el taller coincidió con un dato clave de la FTC: mayores de 60 reportaron cerca de $3 mil millones en pérdidas por fraude el año pasado

Las estafas ya no llegan solo por llamadas sospechosas o correos mal escritos. Hoy, con ayuda de inteligencia artificial, los fraudes pueden incluir voces clonadas, mensajes más convincentes y hasta videos manipulados que buscan presionar a la gente para que actúe “ya mismo”. Y los adultos mayores siguen siendo uno de los grupos más impactados.

Apenas la semana pasada, la Comisión Federal de Comercio (FTC) publicó nuevos datos que reflejan esa realidad. Los estadounidenses de 60 años o más reportaron pérdidas de aproximadamente $3 mil millones por fraude el año pasado, un 25% más que los $2.4 mil millones en 2024.

En este contexto, Chase, en alianza con OATS de AARP, organizó un taller gratuito en su centro comunitario de La Pequeña Habana para ayudar a la comunidad a reconocer señales de alerta y evitar caer en estafas.

La sesión reunió a alrededor de 35 adultos mayores y contó con el apoyo de aliados como HCA Florida y la Oficina del Sheriff. La conversación se centró en situaciones reales: mensajes inesperados, “alertas” falsas, suplantación de identidad y tácticas diseñadas para generar miedo o prisa.

En el taller, Emeli Aguirre, gerente de comunidad de Chase, compartió recomendaciones prácticas para que los asistentes y sus familias puedan protegerse mejor. Entre los consejos, enfatizó la importancia de:

Detenerse y verificar antes de enviar dinero o compartir datos personales.

Confirmar por un canal confiable, por ejemplo, llamando a un número verificado y no al que aparece en el mensaje.

No dejarse llevar por la urgencia; muchas estafas usan la presión para que la víctima sienta que no tiene tiempo de pensar y termine actuando rápido.

Establecer una “palabra clave” familiar: una frase acordada entre familiares para confirmar que una llamada o mensaje inesperado realmente viene de un ser querido.

Durante las presentaciones de Chase y OATS, los asistentes pudieron compartir experiencias personales y hacer preguntas en el momento. Una participante contó que recientemente fue víctima de suplantación, y que el estafador logró sacarle dinero a una de sus amigas cercanas, haciéndose pasar por ella. Conversaciones así ayudaron a aterrizar las señales de alerta y reforzar pasos simples para verificar antes de actuar.

El taller en Miami forma parte de una colaboración más amplia entre JPMorganChase y OATS de AARP para ofrecer educación accesible, especialmente para adultos mayores, sobre seguridad digital y prevención de estafas. La alianza continuará durante todo 2027 y se enmarca en casi $14 millones en apoyo filantrópico de JPMorganChase a siete organizaciones enfocadas en la concientización del consumidor y prevención de estafas.

Acerca De Chase

Chase es el negocio de banca de consumo y comercial en EE. UU. de JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), una firma líder de servicios financieros con sede en Estados Unidos y operaciones a nivel mundial, con $5.1 billones en activos y $372 mil millones en capital de accionistas al 30 de septiembre de 2026. Chase atiende a más de 88 millones de consumidores y 7.8 millones de pequeñas empresas con una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, tarjetas de crédito, hipotecas, financiamiento de autos, asesoría de inversiones, préstamos para pequeñas empresas y procesamiento de pagos. Los clientes pueden elegir cómo y dónde realizar sus operaciones bancarias: 5,100 sucursales en 48 estados y el Distrito de Columbia, 14,300 cajeros automáticos, así como servicios móviles, en línea y por teléfono. Para más información, visite chase.com.