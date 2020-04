Enseñanza para niños con autismo en Miami: Vocación y amor

La fecha, declarada por unanimidad en 2008 por la Asamblea General de la ONU, “llama la atención sobre la necesidad de programas innovadores diseñados para ayudar a los jóvenes con autismo a navegar por la transición a la edad adulta y convertirse en participantes plenos en la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto como agentes de cambio como beneficiarios”.

Según señala la ONU, el autismo es “una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. Un apoyo y un entorno adecuado y la aceptación de esta variación neurológica permiten a aquellos que padecen trastornos del espectro autístico disfrutar de las mismas oportunidades y participar de manera plena y eficaz en la sociedad”.

“El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial”, añade esta organización.

Enseñar, comprender y apoyar a los niños con autismo

Cuando la maestra Eglee Nuñez-Sancristobal decidió fundar una escuela para niños con autismo en Miami, en 2010, no muchos confiaron en el éxito de esa enorme empresa. Y no solo era un reto gigante, sino que partía de una visión renovadora de la docencia, algo que Nuñez-Sancristobal desarrolló tras ganar experiencia en el sistema de escuelas públicas y en estudios posteriores en Nova Southeastern University.

Pero dio el paso. “Fue algo impulsivo; si me lo dices ahora creo que no lo hago”, confesó. El riesgo se tradujo en muchos esfuerzos y un sueño cumplido. Su visión de la enseñanza para niños con necesidades especiales tomó forma y poco a poco fue ganando la confianza de maestros y padres que necesitaban darle a sus hijos una formación completa, más allá de las materias básicas.

De los programas en las escuelas públicas echaba en falta un ámbito más creativo e inclusivo para los niños, y basado en la intervención temprana. “Trabajando con personas mayores en Nova me di cuenta que quienes estaban recibiendo ayuda desde pequeños tenían mejores resultados”, señaló.

Todo empezó con 4 niños en una escuela, en Westchester. “Eso me dio la motivación y la energía para seguir adelante”, dijo Nuñez-Sancristobal, quien destacó que “el autismo en niños empezó a aumentar mucho en esa etapa [alrededor de 2010]; entonces más y más madres llamaban a la escuela para pedir información”.

Así nació S.T.A.R.S. (Support The Autism Road to Success) Autism School, en Miami, un centro que, ahora con 75 niños desde los 2 hasta los 14 años, reciben ese apoyo tan necesario en su camino hacia el éxito, como rezan las siglas de la escuela.

A esta comprometida maestra siempre le ha interesado “ayudar a las personas que lo necesitan, que no tienen las habilidades o no pueden recibir los beneficios”. De su etapa de estudiante recuerda que disfrutaba hacer horas voluntarias, servir a los demás, algo que entroniza perfectamente con su sistema de clases.

Un nuevo reto

Hace dos años, Nuñez-Sancristobal decidió crear otra escuela que de algún modo atendiera las necesidades de aquellos niños que querían incorporarse a la educación regular, o típica.

“La idea de la escuela nueva vino a partir de muchos de los niños que han pasado años conmigo y tras prepararse para un ambiente inclusivo con otros niños, como se dice, normales, ya no pertenecen a la escuela porque están listos para continuar su educación”, explicó la profesora.

Además, los padres “muchas veces me decían ‘¿por qué no abres otra escuela?’, y sentí que ya estaba preparada”. Esta vez envió una solicitud de ayuda al fondo filantrópico Drexel, que busca fundadores visionarios interesados en obtener acceso a los recursos necesarios para hacer realidad sus proyectos.

“Fue un proceso largo”, contó la maestra. De todo el país, sólo 4 proyectos fueron premiados, y su escuela, como destinataria de esta ayuda, recibió un respaldo inicial de más de $100.000 para abrir las nuevas instalaciones de STARS Global Preparatory School en Miami.

