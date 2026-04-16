jueves 16  de  abril 2026
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Epic Rides llega a Miami: la app de transporte sin comisiones para conductores

La aplicación, creada por emprendedores locales, estará disponible en Miami a partir del 17 de abril

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Eric Quintero CEO Founder y Charles González Founder de Epic Rides 

Iván Pedraza
Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI.- En un mercado dominado por grandes plataformas de transporte, Epic Rides irrumpe con una propuesta que busca replantear las reglas del juego. La aplicación, fundada por emprendedores del sur de Florida, apuesta por un modelo de suscripción que elimina las comisiones por viaje y promete mayores ingresos para los conductores, así como tarifas más transparentes para los usuarios.

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Por su parte, el fundador Charles González coincidió en que el desequilibrio del modelo actual fue evidente desde el inicio. “Son quienes enfrentan la depreciación del vehículo, el mantenimiento y todos los costos. Era evidente que el sistema no estaba equilibrado para ellos”, señaló.

Ese diagnóstico los llevó a avanzar en el desarrollo de la aplicación en un entorno altamente competitivo. Para Quintero, lejos de ser un obstáculo, el contexto validó la necesidad de cambio. “Siempre hay competencia, pero también espacio para nuevas propuestas. En los últimos años hemos visto protestas y demandas contra las grandes plataformas porque los choferes no ganan lo suficiente y los pasajeros pagan demasiado”, explicó.

En esa misma línea, González subrayó que el contexto del mercado abrió una oportunidad concreta. “Eso nos confirmó que no era solo una idea, sino una necesidad real”, dijo.

El modelo de Epic Rides se sostiene sobre una suscripción semanal de 25 dólares, lo que permite a los conductores conservar la totalidad de sus ingresos por viaje. “Queremos conductores satisfechos. Así evitamos subir precios a los pasajeros para compensar comisiones”, apuntó Quintero.

Ante las dudas sobre la viabilidad de este esquema, González aseguró que la propuesta ha sido respaldada por distintos análisis financieros. “Hemos evaluado el modelo para garantizar que sea sostenible. La diferencia es que no estamos construyendo un sistema donde unos pocos ganan a costa del trabajo del conductor”, sostuvo.

Como incentivo adicional, los primeros 10.000 conductores que se registren accederán a una tarifa reducida. “Van a pagar 15 dólares semanales en lugar de 25. Es nuestra forma de agradecer el apoyo inicial”, indicó Quintero.

La transparencia en los precios es otro de los pilares del proyecto. Mientras el conductor asume únicamente su suscripción y un pequeño porcentaje por transacciones con tarjeta, el usuario final no enfrenta variaciones inesperadas. “Lo que ves en la aplicación es exactamente lo que pagas, sin cambios ni sorpresas”, enfatizó González.

En cuanto a la seguridad, los fundadores señalaron que trabajan con proveedores especializados en protección de datos y sistemas de encriptación. Además, la aplicación incorpora funciones como compartir la ubicación en tiempo real con contactos de confianza. “También estamos buscando alianzas con departamentos de policía locales para reforzar la seguridad”, añadió González.

Más allá del modelo de negocio, ambos emprendedores insisten en el enfoque comunitario del proyecto. “Esta aplicación nace de la comunidad y es para la comunidad. Queremos devolver lo que durante años no se ha dado a los choferes”, expresó Quintero.

En esa misma dirección, González destacó iniciativas ya realizadas, como donaciones de juguetes y eventos locales, y adelantó futuras alianzas con negocios nocturnos para fomentar traslados seguros. “Queremos que la gente disfrute, pero que regrese a casa de manera responsable”, afirmó.

Con su lanzamiento previsto para el 17 de abril en Miami, Epic Rides busca posicionarse como una alternativa viable dentro del mercado. Para sus creadores, el contexto juega a su favor. “Hay un cansancio generalizado con el modelo actual, y nosotros ofrecemos una opción más justa”, concluyó Quintero.

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