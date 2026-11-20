Este montaje continúa la tradición de la Sinfónica Ayacucho, que lleva 15 años presentando zarzuelas en Venezuela.

CARACAS.- La Sinfónica Ayacucho , en alianza con la Asociación Cultural Humboldt, la Embajada de España y BBVA Provincial, presenta la “Gala de Zarzuela”, una celebración lírica y teatral inolvidable que recorre las páginas más brillantes del género chico y la lírica hispanoamericana. Esta deslumbrante función tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a las 4:00 p.m. en la Asociación Cultural Humboldt.

La edición de este año rinde un especial tributo a "La tabernera del puerto", al cumplirse 90 años de su estreno, y un sentido homenaje al maestro Manuel de Falla en el marco de los 150 años de su nacimiento. El elenco reúne a destacados artistas nacionales: Annelia Hernández, Yenny Quintero, Jeremyh Fuentes y Álvaro Carrillo, con la participación especial del renombrado actor y locutor Adolfo Nittoli.

La dirección musical estará a cargo del maestro José Ricardo Pacheco, cuya destacada trayectoria incluye la dirección adjunta del Ensamble Contemporáneo de Caracas y la dirección musical de grandes montajes de ópera y ballet en el Teatro Teresa Carreño.

El público disfrutará de una selección de piezas emblemáticas, entre las que destacan el preludio de La revoltosa, la famosa aria de Salud de la ópera La vida breve y escenas de La tabernera del puerto, Luisa Fernanda, La verbena de la Paloma, Los gavilanes y Alma llanera.

Este montaje continúa la tradición de la Sinfónica Ayacucho, que lleva 15 años presentando zarzuelas en Venezuela. Esta gala es posible gracias al firme compromiso con la cultura de la Embajada de España y BBVA Provincial.

La cita es el sábado 21 de noviembre a las 4:00 p.m. en la Asociación Cultural Humboldt. Las entradas tienen un costo de 16 $, 14 $ y 12 $, y pueden adquirirse a través de solotickets.com, en la taquilla del teatro o mediante el correo electrónico [email protected].