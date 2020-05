Especialista de cuidados intensivos de Palm Beach analiza reapertura de economía

Nuevo escenario no exento de polémica, ya que voces discrepantes se enfrentan a raíz de un posible rebrote de casos, que en corto plazo podría elevar nuevamente las cifras de contagiados en todo el estado de Florida.

“Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos y la realidad es que cada vez hay menos casos. El número ha sido decreciente y cabe destacar que nunca llegamos a tener nuestra capacidad total al tope”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS, el Dr. Juan Carlos Restrepo, anestesiólogo y médico intensivista que ejerce en Palm Beach, en el Boca Ratón Regional Hospital, y además es profesor asociado de la Escuela de Medicina de Florida Atlantic University.

“De hecho, estábamos preparados con las máquinas de anestesia para servir de ventiladores portátiles, en caso de que hubiésemos tenido que utilizar todos los ventiladores, y no fue necesario. Tenemos entre 40 y 50 ventiladores en el hospital, y solo llegamos a usar para casos de COVID-19 un total de 16”, añadió.

“Este virus es totalmente nuevo y es imposible prever si la epidemia podría controlarse o no, y más considerando su mutación. Todo lo que hemos vivido quienes trabajamos en cuidados intensivos ha sido lo que llaman un learning experience (experiencia de aprendizaje). Es decir, hemos aprendido en la práctica. Incluso muchas de las cosas que hemos utilizado no son ni tan siquiera probadas, sino que son cosas que empíricamente y en teoría funcionarían, pero no están comprobadas bajo los protocolos en los que nos basamos los médicos que son estudios doble ciegos y aleatorios que demuestran efectividad”, agregó el médico quien aseguró que ni siquiera los epidemiólogos pueden saber cómo será el curso de la enfermedad.

“El SRAS, síndrome respiratorio agudo severo, por ejemplo, desapareció después de tres años, pero cada virus es diferente, depende de si muta y de si sea posible desarrollar una vacuna, cosa que es muy difícil para los coronavirus. No hay vacunas efectivas disponibles en este caso. Con el VIH SIDA han intentado por casi 30 años hacer una vacuna y todavía no la vemos…”

Necesidad de reabrir a conciencia

La reapertura económica de la fase 1, de acuerdo con las regulaciones estatales, permite que algunas cirugías puedan reiniciarse en los hospitales, y los restaurantes pueden abrir al 25% de su capacidad. Por otra parte, los bares y gimnasios permanecerán cerrados, pero los salones de belleza se permitirán, respetando por supuesto las normas de distanciamiento social.

Por su parte, el alcalde de Palm Beach, Dave Kerner, anunció la reapertura de las playas a partir del 18 de mayo, la que se permitirá con grupos de no más de 10 personas, solo residentes.

“Los extremos nunca son buenos. Si cierran totalmente la economía el sistema no va a poder subsistir, en especial en los países pobres. Por otra parte, el encierro está generando mucha depresión, frustración, la llamada fiebre de las cabañas (estado mental causado por meses de aislamiento, soledad y aburrimiento), suicidio, etc. Entonces el término medio es la respuesta. Es necesario abrir en forma escalonada y cada semana evaluar los casos, los contagios, las muertes, etc., sobre todo geográficamente para aislar los casos y disminuir el riesgo. La disciplina de las personas es importante, y eso es algo que nos diferencia de los europeos, los latinos son muchos más expresivos y calurosos a la hora de demostrar nuestro afecto. Es una cosa cultural”, dijo el Dr. Restrepo.

Y añadió: “El devenir de esta situación solo dependerá de si se puede o no desarrollar una vacuna, y si resulta efectiva o no, es decir, si proporciona inmunidad prolongada. Mucha gente compara esto situación con la cifra de muertes causada por la influenza, el problema es que este virus es mucho más contagioso, y se transmite antes de que los pacientes tengan síntomas clínicos, y eso no pasa con los otros virus”.

“Este virus muta de tal forma que ahora sabemos que puede atacar más a los niños. Tenemos el reporte de muchos niños en Europa y en Nueva York que están presentando la enfermedad de Kawasaki, es una enfermedad autoinmune y todo parece indicar que estaría relacionada con el COVID-19, y se está descubriendo que afecta a muchos otros órganos”, finalizó.

Consultado sobre si este virus pudo ser fabricado por humanos, el especialista analizó: “Hasta que no haya evidencia, todo es especulación. Tienen que investigarlo.

Hay una realidad y es que los murciélagos tienen muchos tipos de coronavirus y se decían que estos mercados de animales exóticos en China posiblemente vendían murciélagos para comérselos, pero hay quienes lo niegan. Hasta que no haya pruebas, es difícil poder opinar”.

Finalmente, sobre la necesidad de que el aislamiento desde casa continúe llevándose a cabo, el médico aclaró: “Las medidas de confinamiento son para evitar que los sistemas de salud colapsen, para que no sucediera lo que sucedió en Italia, que no hubo camas, respiradores, ni la infraestructura médica para atender todos los casos. Pero conforme las curvas de la epidemia se van monitorizando se puede reabrir la económica en etapas, sin que los sistemas de salud se saturen”.

El sur de Florida encabeza la lista con la mayor cantidad de fallecimientos, especialmente Miami-Dade que suma al cierre de esta nota más de 500 decesos causados por el coronavirus.

Según cifras publicadas por el departamento de salud hoy martes 12 de mayo, a las 11 am, Miami-Dade denota 14.385 casos y Broward 5.973 contagiados.

Estos dos condados son los que tienen el mayor número de personas infectadas en el estado, donde [hasta el cierre de este reporte] habían muerto 1.779 personas por el COVID-19.

@camila_mendoza