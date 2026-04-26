domingo 26  de  abril 2026
SUCESOS

Piden investigar a esposo de exreina de belleza asesinada por su suegra

Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señala que el hombre debe ser investigado pues su actuar podría haberlo vinculado con el delito

Carolina Flores, ex reina de belleza

Carolina Flores, ex reina de belleza

Captura de pantalla / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de las investigaciones del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores, el nombre de su esposo se ha convertido en pieza clave, luego de que se determinara que Alejandro Sánchez Herrera reportara el hecho 24 horas después.

Ahora, se presume que Sánchez Herrera dejó escapar a su madre.

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Según declaraciones de Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo al diario Reforma que el hombre debe ser investigado pues su actuar podría haberlo vinculado con el delito.

"Pudo dar tiempo a su mamá para que pudiera sustraerse. Esto podría configurar encubrimiento por favorecimiento", dijo la experta.

Feminicidio

Igualmente, la abogada señala que al no llamar a los servicios de emergencia para que brindaran auxilio a la víctima en caso de que aún estuviera viva lo hizo empeorar la situación. "Lo dio por hecho, con lo que negó el auxilio".

Ugarte también enfatizó que las autoridades acertaron al reclasificar el caso al delito de feminicidio: "Había una relación de confianza, lo que configura al menos una razón de género".

Tras darse a conocer el asesinato y hacerse público un video que compromete a Erika María Guadalupe Herrera Coriant, la fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra. La mujer permanece prófuga.

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