¿Está Florida "entre los peores" estados para vivir?

“Ha dejado una estela de destrucción en toda Florida y la gente está sufriendo porque ha pasado más tiempo jugando a las relaciones públicas en lugar de hacer el trabajo necesario para mejorar las vidas de las personas que representa”, afirmó.

Cheung argumentó que a Florida le está yendo mal en una variedad de temas, citando varias fuentes como Oxfam, Money Inc., U.S. News & World Report y Florida Policy Institute.

Sin embargo, otras fuentes, como WalletHub, afirman que Florida no figura entre los peores estados de la nación para vivir: ocupa el puesto 32 para formar una familia y el número 14 para trabajar.

Por otra parte, según el estudio de Bankrate, Florida es el mejor estado para jubilarse.

Sin embargo, el portavoz Cheung insistió “bajo Ron DeSantis, Florida se ha convertido en uno de los peores estados… para vivir… encontrar oportunidades económicas… trabajar… jubilarse… criar una familia… pagar impuestos… estar seguro… alquilar una casa… tener un bebé… pagar energía… morir … ser maestro… ser médico… ser oficial de policía”.

El mensaje no solo arremete contra lo que DeSantis plantea como modelo para la nación, sino que también coincide con lo que los demócratas dicen para criticar las políticas de DeSantis y el Congreso de Florida.

El grupo de simpatizantes financieros (super PAC) de DeSantis Never Back Down emitió un comunicado para responder al portavoz del expresidente.

"Donald Trump ha menospreciado tanto el estado de Florida al llamarlo 'el peor estado' que nosotros en Never Back Down lo ayudaríamos a irse ofreciéndole asistencia financiera para mudarse a su amada California", señaló el director ejecutivo de Never Back Down, Chris Jankowski, en relación con los comentarios que Trump hizo recientemente de que "se llevaba muy bien" con el gobernador de California, que no es republicano.