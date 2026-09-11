viernes 11  de  septiembre 2026
VOYEURISMO

Exteniente de Bomberos de Miami-Dade admite haber grabado en secreto a 18 compañeros

Los investigadores recuperaron más de 600 videos captados con una cámara oculta en el baño de dos estaciones

Manuel “Manny” Fernández, aceptó al culpabilidad y recibió una sentencia de tres años de libertad condicional.

Manuel “Manny” Fernández, aceptó al culpabilidad y recibió una sentencia de tres años de libertad condicional.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un exteniente del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) se declaró culpable de colocar una cámara oculta en el baño de una estación y grabar clandestinamente a 18 compañeros de trabajo.

Manuel “Manny” Fernández aceptó responsabilidad por un cargo de voyeurismo mediante video y recibió una sentencia de tres años de libertad condicional.

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El dispositivo fue descubierto en 2023 dentro de un baño utilizado por empleados. Tenía la apariencia de un cargador conectado a la pared, lo que permitía mantenerlo oculto mientras captaba imágenes.

Los investigadores recuperaron más de 600 fragmentos de video, según la información presentada ante el tribunal y divulgada por el canal local NBC6.

Fernández fue arrestado en julio de 2025 y posteriormente renunció al Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) debido a la pesquisa.

Como parte del acuerdo judicial, deberá mantenerse alejado de las víctimas y cumplir las condiciones establecidas durante el periodo de supervisión. No recibirá una pena de cárcel y el tribunal retuvo la adjudicación formal de culpabilidad.

La Fiscalía indicó que las 18 personas afectadas fueron consultadas antes de aceptar la resolución del proceso penal.

Fernández declaró durante la audiencia que había eliminado las grabaciones. Ni él ni su abogado ofrecieron comentarios adicionales después de finalizar el procedimiento.

Aunque el expediente penal concluye con el acuerdo de culpabilidad, permanece activa una demanda civil presentada por algunos de los empleados afectados.

El descubrimiento de la cámara generó inquietud dentro del cuerpo de bomberos y abrió interrogantes sobre la privacidad del personal en instalaciones destinadas exclusivamente a empleados.

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