Diego Suárez, el defensor de la Cuba eterna, celebra su centenario

Una de las actuaciones incluidas en el espectáculo dedicado a la Cuba eterna.

Los intérpretes de Pinceladas de Arte se suman con su talento al homenaje al patriota cubano.

Alejandra Cossio del Pino, directora y creadora de Pinceladas de Arte, a cargo de la propuesta musical de la noche.

Diego Suárez junto a Iliana Lavastida, directora ejecutiva de DIARIO LAS AMÉRICAS; los periodistas Grethel Delgado y Carlos Armando Cabrera, el empresario Jorge Plasencia y otros asistentes.

Álvaro Alba, director de Radio Martí, reconoce el respaldo de Suárez a las transmisiones informativas dirigidas a la isla.

El salón del Big Five Club de Miami, recibió a los invitados para la velada del miércoles 11 de noviembre.

MIAMI.- A los cien años, Diego Suárez sigue pensando en el regreso a una Cuba libre. Recibe homenajes, agradece a Dios la salud y se emociona al verse rodeado de tantos afectos, pero conserva una convicción que expresa sin rodeos: “Todavía no hemos terminado nuestra misión”.

El decano del exilio histórico cubano celebró su centenario el miércoles 11 de noviembre en el Big Five Club de Miami, acompañado de su esposa Vilma, sus hijos, nietos y sobrinos, además de amigos, representantes de la comunidad y miembros de los medios de comunicación. La reunión acercó a distintas generaciones en torno a un hombre que ha dedicado sus recursos y su experiencia a la causa de su país.

En la entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS (DLA) durante la velada, definió llegar a esa edad como “un privilegio”. “Todos los días le doy gracias a Dios por esta salud”, expresó. Lo sorprendía la cantidad de personas dispuestas a acompañarlo y lo ilusionaba un concierto con la música de la tierra que conoció antes del destierro.

Diego Suárez junto a Iliana Lavastida, directora ejecutiva de DIARIO LAS AMÉRICAS; los periodistas Grethel Delgado y Carlos Armando Cabrera, el empresario Jorge Plasencia y otros asistentes. WENCESLAO CRUZ

La felicidad de sentirse querido convivía con el compromiso político que mantiene frente al régimen castrista. Suárez considera que soplan vientos favorables para los anhelos democráticos de sus compatriotas y ratifica que cumplir un siglo no es motivo para bajar la guardia. A los jóvenes les aconsejó actuar correctamente y hacer las cosas bien, para que, si llegan a esa etapa, puedan mirar su propia vida con satisfacción.

La amistad que lo une a esta casa editorial se hizo patente en la participación de Iliana Lavastida, directora ejecutiva de DLA, quien fungió como maestra de ceremonias. Para la periodista, acompañarlo representaba también una oportunidad de reconocer la historia de un exilio al que su generación no siempre pudo acercarse con libertad.

“Soy una cubana exiliada, perteneciente a una generación que creció bajo una narrativa que intentó distanciarnos de la historia, los valores y las vivencias de aquel exilio histórico que representa Diego Suárez”, manifestó.

Lavastida reivindicó una pertenencia que alcanza a los cubanos nacidos en otras latitudes. Describió el encuentro como una ocasión para recuperar las raíces y transmitir ese conocimiento a quienes vienen detrás. En la conmemoración reconocía las experiencias y los sacrificios de una generación cuyo legado permanece: “La memoria de un pueblo es parte esencial de su identidad”, afirmó.

Esa dimensión encontró sustento en la semblanza de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia (IID), quien repasó los principales momentos de su trayectoria. Evocó su nacimiento en Vereda Nueva, en la entonces provincia de La Habana, el 11 de noviembre de 1926, y la temprana orfandad que marcó su vida en una familia numerosa, cuando Don Diego, como le llaman sus más allegados tenía apenas 11 años.

Diego Suárez, se dirige a los presentes en un momento muy emotivo. WENCESLAO CRUZ

Su formación técnica y el trabajo en talleres precedieron a una carrera industrial que incluyó la compañía Camiones y Equipos Mecánicos y la dirección de la primera planta de ensamblaje de camiones Ford en Cuba. Tras exiliarse en EEUU en 1961, desarrolló nuevos emprendimientos vinculados al transporte y a la mecanización de la cosecha de caña de azúcar.

El éxito empresarial le permitió respaldar iniciativas culturales y comunitarias. Sánchez Berzaín destacó su contribución a la Sociedad Pro Arte Grateli, al Museo Americano de la Diáspora Cubana y a la Liga Contra el Cáncer. También recordó la beca que estableció en la Universidad de Miami (UM) para los hijos de sus empleados.

En el terreno cívico, su nombre está ligado a la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), de la que fue cofundador junto a Jorge Mas Canosa y otros miembros del exilio. La Orden Caballero de la República, otorgada por el instituto, distingue esa dedicación a la democracia y los derechos humanos.

El jurista resaltó su condición de actor de la historia cubana y el alcance latinoamericano de su labor. Lo definió con estas palabras: “Diego Suárez es un triunfador, es un constructor de democracia, es un defensor de la libertad”. Identificó el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la determinación y la creatividad como los rasgos que han guiado esa vida.

Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy (IID), repasa la trayectoria del empresario y defensor de una Cuba libre. WENCESLAO CRUZ

“Tu vida refleja la historia de una generación que no se rinde”, recalcó Sánchez Berzaín al rendirle tributo en nombre de los distintos exilios latinoamericanos presentes. A su juicio, el centenario demuestra que “las convicciones con perseverancia y valores trascienden el tiempo”.

Álvaro Alba, director de Radio Martí y Televisión Martí, acudió a título personal para agradecerle una contribución que vinculó directamente con el acceso de los cubanos a la información. Subrayó su respaldo, junto a Mas Canosa, al surgimiento de la emisora, así como su atención constante a la continuidad de las emisiones.

Alba se refirió a las gestiones de Suárez durante la interrupción de las transmisiones y reconoció su empeño en que los habitantes de la isla puedan conocer lo que la censura del régimen les oculta. Su agradecimiento incluyó a los oyentes y a quienes siguen los contenidos de esos medios en las plataformas digitales.

Miami-Dade también dejó constancia del homenaje. Jaime Flores, en representación del comisionado Juan Carlos Bermúdez, presentó la proclama que declaró el miércoles 11 de noviembre de 2026 como el Día del Centenario de Diego Rolando Suárez Muñiz. El documento destacó sus innovaciones industriales, las patentes obtenidas en EEUU y el desarrollo de un consorcio empresarial que llegó a emplear a más de mil personas.

Entre quienes lo acompañaron estuvo el opositor cubano José Daniel Ferrer García, quien dijo sentirse honrado por la invitación. “Tiene cien años y no se rinde, no se agota, no se cansa”, expresó en entrevista con este diario. Comparó su dinamismo con el de un joven de 25 años y manifestó el deseo de celebrar una segunda versión de la fiesta en Cuba.

Un momento del festejo dedicado al decano del exilio histórico cubano. WENCESLAO CRUZ

Las felicitaciones en video ampliaron el alcance del tributo. El senador federal Rick Scott resaltó el impacto duradero de su liderazgo en la comunidad cubana de Florida y le agradeció su amistad. El congresista Carlos Giménez lo llamó un “tremendo patriota” y le transmitió su esperanza de que ambos puedan encontrarse pronto en una isla democrática.

Mario Díaz-Balart, también congresista federal por Florida, reconoció al empresario exitoso en su país natal y en el destierro, pero situó por encima de esa trayectoria su patriotismo. “Lo que te define más que todo es tu lucha por la libertad de Cuba”, señaló, antes de agradecerle la lealtad y la hermandad que los unen.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, le hizo llegar su respeto y su cariño. Reconoció la cercanía de Suárez con la causa venezolana y la vinculó con las aspiraciones de los pueblos cubano y nicaragüense. “No vamos a descansar hasta el final”, aseguró en su mensaje.

Desde París, la escritora Zoé Valdés celebró su sabiduría y su manera de conservar y compartir el recuerdo del país que lleva consigo. Extendió la felicitación a Vilma, a quien llamó su compañera y alma gemela, y condensó su afecto en una frase: “La Cuba eterna lo celebra también con usted”.

En los mensajes europeos, el eurodiputado por Vox Hermann Tertsch subrayó su condición de testigo de la República y la cohesión de su entorno familiar. Ildefonso Castro, secretario de Internacional del Partido Popular, agradeció su hospitalidad y puso en primer plano al amigo respetado dentro y fuera de Cuba. Santiago Abascal, presidente de Vox, puso el acento en su capacidad de transmitir a nuevas generaciones el ánimo de continuar la lucha.

Desde Argentina, Patricia Soprano, organizadora de DerechaFest en Mar del Plata, expresó su admiración por el amor de Suárez a su tierra y le envió un abrazo, con el deseo de entregárselo personalmente durante una próxima visita a Miami.

El sacerdote católico Delvis Mederos ofrece la bendición y eleva una oración por Cuba. WENCESLAO CRUZ

El sacerdote católico Delvis Mederos ofreció la bendición, remarcando que antes habia tenido la oportunidad de bendecir quinceañeras, bodas, y otras ocasiones, pero nunca un centenario y compartió la alegría de acompañar a quien consideró una gloria de Cuba. En su oración incluyó a la familia, a los presentes y a quienes prepararon la cena, con una petición que devolvió la mirada a la isla: “Bendice también a nuestra sufrida patria”.

La música y el momento de cortar el cake completaron el carácter familiar de la celebración. La propuesta de Pinceladas de Arte, con Alejandra Cossio del Pino, incluyó obras de Ernesto Lecuona, Sindo Garay, Gonzalo Roig, Miguel Matamoros, Jose White, entre otros. La programación contempló además los himnos de EEUU y Cuba a cargo de Jorge Azul, música instrumental de Enrique Chia y “Las mañanitas” en la voz de Pedro Vargas.

Al dirigirse a los invitados, Suárez admitió cuánto le costaba contener la emoción. “No es fácil para un hombre que está cumpliendo cien años resistir tanta bondad de sus amigos, tantos reconocimientos”, confesó. Agradeció a los suyos y dedicó palabras especialmente cariñosas a Vilma por haber puesto “alma, corazón y vida” en su cuidado. También reconoció la atención del doctor Arana a su salud.

Su intervención dejó una reflexión sobre la sinceridad y el paso del tiempo. “Ya cuando el hombre va cumpliendo cien años no puede mentir; tiene que ser sincero”, dijo. Explicó que la sensibilidad aumenta con la edad y lo difícil que le resultaba recibir tantas muestras de cariño.

Hubo espacio para el humor y para las anécdotas de su infancia. Bromeó con que su esposa podría llamarle la atención si se extendía demasiado y volvió a convocar a los cubanos que, como él, han debido vivir lejos de su patria.

Como periodista cubano de una generación más joven, conocer a don Diego ha enriquecido mi trabajo y mi manera de comprender a nuestro país. Nuestras entrevistas y conversaciones me han acercado a la isla que él vivió, al dolor del destierro y a la responsabilidad de preservar esa memoria. En este centenario, a título celebro a quien sigue siendo una voz del exilio y un mentor generoso. Gracias, don Diego, por su confianza y por enseñarme que el compromiso con Cuba se sostiene también en lo que hacemos cada día.

Diego Suárez celebra sus cien años junto al cake, acompañado de su esposa Vilma, familiares e invitados. WENCESLAO CRUZ

Al hablar del destierro, Suárez describió la separación de su Patria como una pérdida temporal y evocó la felicidad del país que había conocido. “El regreso a Cuba y los vientos de libertad, que son los vientos más hermosos que un cubano puede recibir, están muy cerca”, aseguró.

“No se dejen engañar por los que dicen que no hay regreso. Están totalmente equivocados”, sostuvo.

Después de escuchar tantos mensajes sobre su trayectoria, Diego Suárez eligió despedirse hablando de lo que espera vivir. Reafirmó su confianza en el retorno y en la posibilidad de refundar una República “con todos y para el bien de todos”. En esa esperanza se incluyó a sí mismo junto a los presentes, a quienes convocó a compartir ese futuro.

“¡Que viva Cuba libre!”.