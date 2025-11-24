martes 25  de  noviembre 2025
OBITUARIO

Fallece cerrajero herido en tiroteo en Vero Beach

El incidente que también dejó muerta a una agente de la policía en el condado de Indian River, ocurrió el viernes pasado.

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.

PIXABAY
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

VERO BEACH. - Las autoridades confirmaron este lunes la muerte de David Long, un cerrajero de 76 años, quien resultó gravemente herido durante un tiroteo ocurrido mientras participaba junto a los funcionarios públicos en un desalojo en una comunidad privada del condado de Indian River. El altercado tambien cobró la vida de una agente del sheriff de esa localidad.

La Oficina del Sheriff de Vero Beach (VBSO) informó que Long falleció a causa de las heridas sufridas durante el tiroteo registrado el 21 de noviembre en la urbanización Bermuda Club, al norte de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando varios agentes y el cerrajero acudieron a una vivienda para ejecutar un desalojo ordenado por la corte. Mientras se encontraban en la entrada de la casa, el residente identificado como Michael Halberstam, de 37 años, abrió fuego de manera repentina contra los oficiales y el trabajador.

Segun información proporcionada por la agencia policial en el ataque falleció la agente Terri Sweeting-Mashkow, de 47 años, quien contaba con 25 años de servicio. Un segundo oficial, Florentino “Tino” Arizpe, recibió un disparo en el hombro, fue hospitalizado y posteriormente dado de alta. Un sargento que se encontraba en la escena resultó ileso.

David Long fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue sometido a cirugía y permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento. El agresor fue abatido por los agentes durante el intercambio de disparos. Fue operado de emergencia, pero murió al día siguiente de sus heridas, precisa el comunicado emitido por la institucion.

De acuerdo con el sheriff del condado, Eric Flowers, la vivienda había generado al menos siete llamadas de servicio durante el mismo mes, la mayoría realizadas por la madre del agresor. Asi mismo, señaló que el hombre había perdido su empleo recientemente y había publicado mensajes críticos contra la oficina del sheriff en redes sociales, aunque no figuraba como una persona bajo vigilancia activa.

Respecto a David Long, la VBSO describió a Long como un profesional dedicado y respetado por la comunidad. “Cumplía con su trabajo cuando fue alcanzado por un acto de violencia impensable”.

Este caso continúa bajo revisión mientras la comunidad lamenta la pérdida tanto de la agente como del civil que participaba en el procedimiento oficial.

