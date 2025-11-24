Madre en custodia tras disparar a su hijo con arma de fuego en Hialeah Garden

HIALEAH GARDENS. - Las autoridades investigan un incidente ocurrido el domingo en Hialeah Gardens, donde un hombre resultó herido de bala y su madre fue arrestada, según reportes oficiales.

El suceso se registró en el área de la avenida 88 y la 113 calle al norte del condado Miami-Dade, luego de que el Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) respondiera a una llamada de emergencia por un posible tiroteo .

En el lugar, los equipos de rescate localizaron a Joel Pineda con una herida de bala en el abdomen. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en helicóptero a un hospital del área.

De acuerdo con el reporte de arresto, la atacante detenida fue identificada como Grisel Pérez, de 63 años. Según su declaración a los agentes, su hijo llegó a la vivienda con un comportamiento errático y portaba un revólver calibre .38. Ante esta situación, ella acudió a su habitación, tomó otra pistola y efectuó el disparo que dio lugar al incidente.

El informe policial señala que, presuntamente, la víctima efectuó un primer disparo dentro de la vivienda, causando daños a una chimenea decorativa de vidrio. Posteriormente, salió al patio trasero y realizó un segundo disparo, esta vez al suelo. Tras los hechos, la propia Pérez llamó al 911.

Ambos revólveres fueron recuperadas por los investigadores en la escena. La mujer fue arrestada y enfrenta cargos por agresión agravada con un arma de fuego.

El agente a cargo señaló que las imágenes de una cámara de seguridad instalada en la zona posterior de la vivienda fueron incautadas como evidencia y, según detallan, respaldan la versión ofrecida por la detenida.

Una familiar de los involucrados, identificada como Elizabeth Brito, declaró a un canal local que considera que los hechos pudieron haber ocurrido en defensa propia y mencionó que el hombre habría tenido antecedentes de consumo de drogas.

Registros judiciales indican que en enero de 2020 Grisel Pérez solicitó una orden de protección por violencia doméstica contra su hijo.

Este lunes, una jueza revisó el caso, designó un defensor público a la acusada y le negó el derecho a fianza, mientras continúan las investigaciones.