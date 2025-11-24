martes 25  de  noviembre 2025
TRAS LAS REJAS

Madre en custodia tras disparar a su hijo con arma de fuego en Hialeah Garden

La mujer, de origen hispano, fue identificada como Grisel Pérez, de 63 años, y alega haber actuado en defensa propia.

Grisel Pérez, acusada de agresión agravada con arma de fuego, tras el altercado familiar.

Grisel Pérez, acusada de agresión agravada con arma de fuego, tras el altercado familiar.

MIAMI DADE POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HIALEAH GARDENS. - Las autoridades investigan un incidente ocurrido el domingo en Hialeah Gardens, donde un hombre resultó herido de bala y su madre fue arrestada, según reportes oficiales.

El suceso se registró en el área de la avenida 88 y la 113 calle al norte del condado Miami-Dade, luego de que el Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) respondiera a una llamada de emergencia por un posible tiroteo.

Lee además
Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade
Imagen referencial partrulla de policía.
SUCESO

Ataque con arma blanca deja dos heridos en Homestead

En el lugar, los equipos de rescate localizaron a Joel Pineda con una herida de bala en el abdomen. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en helicóptero a un hospital del área.

De acuerdo con el reporte de arresto, la atacante detenida fue identificada como Grisel Pérez, de 63 años. Según su declaración a los agentes, su hijo llegó a la vivienda con un comportamiento errático y portaba un revólver calibre .38. Ante esta situación, ella acudió a su habitación, tomó otra pistola y efectuó el disparo que dio lugar al incidente.

El informe policial señala que, presuntamente, la víctima efectuó un primer disparo dentro de la vivienda, causando daños a una chimenea decorativa de vidrio. Posteriormente, salió al patio trasero y realizó un segundo disparo, esta vez al suelo. Tras los hechos, la propia Pérez llamó al 911.

Ambos revólveres fueron recuperadas por los investigadores en la escena. La mujer fue arrestada y enfrenta cargos por agresión agravada con un arma de fuego.

El agente a cargo señaló que las imágenes de una cámara de seguridad instalada en la zona posterior de la vivienda fueron incautadas como evidencia y, según detallan, respaldan la versión ofrecida por la detenida.

Una familiar de los involucrados, identificada como Elizabeth Brito, declaró a un canal local que considera que los hechos pudieron haber ocurrido en defensa propia y mencionó que el hombre habría tenido antecedentes de consumo de drogas.

Registros judiciales indican que en enero de 2020 Grisel Pérez solicitó una orden de protección por violencia doméstica contra su hijo.

Este lunes, una jueza revisó el caso, designó un defensor público a la acusada y le negó el derecho a fianza, mientras continúan las investigaciones.

Temas
Te puede interesar

Investigan intento de robo en una perfumería de Miami

Perfiles y propuestas de candidatos al nuevo Concejo de Hialeah

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, el menor acusado de asesinar a su madre en Hialeah

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Te puede interesar

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Por María Graterol
El Secretario General electo de la OEA, Albert Ramdin, observa durante una Asamblea General extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para elegir al nuevo Secretario General, en la sede de la OEA en Washington, DC, el 10 de marzo de 2025. Ramdin, el nuevo Secretario General, servirá de 2025 a 2030.
POLÍTICA

OEA afirma que está "lista" para respaldar una eventual transición en Venezuela

El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
AMENAZA

Trump firma orden ejecutiva que declara a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade