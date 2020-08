Familia Lago dona antiguo mapa al Museo de Coral Gables

Como dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, además de “traer buenas noticias en tiempos de confinamiento”, su intención es que la ciudad cuente con un mapa como este, con fecha de enero de 1924, que traza la génesis de “la ciudad hermosa”, o The city beautiful, incorporada el 29 de abril de 1925.

Y justamente esas raíces datan de los años 20 del siglo pasado, cuando George E. Merrick soñaba con lo que sería Coral Gables. Merrick no solo asumió un proyecto a partir de las tierras que le dejó su padre; con sus dotes de poeta dio rienda suelta a la imaginación para crear esta ciudad de aire europeo, con un marcado carácter mediterráneo y calles que llevan nombres de ciudades españolas en homenaje a la herencia hispana.

Para Vince Lago el amor por la historia viene de la cuna, pues su padre le enseñó “la importancia de la historia americana, la de Cuba, la del mundo”. La historia “es muy importante para aprender del pasado y cometer menos errores”, señaló Lago, que también aprendió de su padre el interés por coleccionar obras de arte.

Destacó que como cubanoamericano se identifica más con la historia de Estados Unidos: “tengo mucho orgullo por este país y esta ciudad que me ha dado tantas oportunidades para crecer como profesional, como esposo y ahora como padre”.

Cuando a Lago le dijeron que la página web Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. tenía “un mapa raro de Coral Gables”, no lo pensó dos veces y puso manos a la obra para conseguirlo. Pero no fue tan fácil. “Fui a la página buscar el mapa, llamé a la casa de subastas en California y me dijeron que estaba disponible pero había otras dos personas interesadas”, contó el vicealcalde.

En medio de las negociaciones, relató, “llamé a John Allen y le dije ‘acabo de colgar con una casa de subastas que tiene este mapa’. Le interesaba para el Museo de Coral Gables, pero no estaban en la condición de adquirirlo”.

Entonces Lago tomó la decisión de adquirir el mapa con sus fondos personales “para que las personas que vengan a visitar la ciudad puedan ver el esfuerzo hecho por el señor George Merrick”.

“Es un mapa bello, increíblemente bien conservado. Mi esposa, como siempre apoyándome en mis esfuerzos como servidor de la ciudad de Coral Gables, me dijo ‘vamos a hacer esta donación al museo para que el mapa siempre esté en la ciudad’”.

Así fue como logró hacerse con el mapa de "El mejor suburbio de Estados Unidos", como se lee en el propio documento, realizado por Morrison-Wood Company exclusivamente para Coral Gables Corporation y George E. Merrick.

“Cuando recibí el mapa ni lo abrí por el temor a que se rompiera, porque tiene casi 100 años”, recordó el vicealcalde. “Mi esposa tuvo la idea de abrirlo en el museo delante de John”.

Por su parte, John Allen, director ejecutivo del Museo de Coral Gables, señaló a DIARIO LAS AMÉRICAS que cuando recibieron la donación “estábamos encantados, pues es uno de los primeros mapas realmente detallados que se ha hecho de la ciudad”.

“Fue el mapa que trazó la ciudad y fue casi como un plano, porque cada lote y bloque está dibujado a escala, identificado”, agregó Allen, quien destinó el mismo a una exhibición permanente sobre la historia de la creación de Coral Gables.

Además, el vicealcalde, un ávido lector de los estudios de la investigadora Arva Moore Parks (1939-2020), recordó que esta donación se hizo también en nombre de ella, “considerada la historiadora de ciudad, porque dedicó su vida a estudiar, autentificar y hablar sobre la ciudad de Coral Gables, sobre lo que hemos hecho para resaltar el estilo mediterráneo y la historia de este lugar desde 1925”.

La gratitud de Lago por la historiadora le ha llevado también a pedir en la comisión nombrar un parque en su honor, una gestión que ya está aceptada y en espera de ejecución.

@GrethelDelgado_