Fatal accidente en Doral deja un hombre muerto tras perder el control del vehículo

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

DORAL. - Un hombre murió la madrugada de este viernes luego de un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Doral, según informaron autoridades del condado Miami-Dade.

El incidente se produjo alrededor de las 2:33 a.m., cuando agentes respondieron a un reporte de colisión con personas lesionadas en la intersección de la avenida 107 del noroeste y la calle 33, en las inmediaciones del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade (MDCR).

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De acuerdo con la información preliminar, el conductor se desplazaba hacia el norte por la avenida 107 cuando, por motivos que aún no han sido esclarecidos, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol a un costado de la vía.

Equipos de rescate y emergencia acudieron al lugar, pero el hombre fue declarado sin vida en la escena. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad, a la espera de notificar a sus familiares.

El área permaneció bajo control mientras se realizaban las primeras labores de inspección y levantamiento de evidencias, lo que generó restricciones temporales en el tránsito durante varias horas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Homicidios de Tránsito de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que trabaja para establecer qué factores influyeron en el choque, incluyendo la velocidad, posibles fallas mecánicas o condiciones del conductor.

Hasta ahora, no se ha informado la participación de otros vehículos en el incidente, ni la identidad del occiso.