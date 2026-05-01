viernes 1  de  mayo 2026
SUCESO

Fatal accidente en Doral deja un hombre muerto tras perder el control del vehículo

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 107 y la calle 33 del noroeste; autoridades investigan las causas del siniestro

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL. - Un hombre murió la madrugada de este viernes luego de un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Doral, según informaron autoridades del condado Miami-Dade.

El incidente se produjo alrededor de las 2:33 a.m., cuando agentes respondieron a un reporte de colisión con personas lesionadas en la intersección de la avenida 107 del noroeste y la calle 33, en las inmediaciones del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade (MDCR).

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De acuerdo con la información preliminar, el conductor se desplazaba hacia el norte por la avenida 107 cuando, por motivos que aún no han sido esclarecidos, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol a un costado de la vía.

Equipos de rescate y emergencia acudieron al lugar, pero el hombre fue declarado sin vida en la escena. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad, a la espera de notificar a sus familiares.

El área permaneció bajo control mientras se realizaban las primeras labores de inspección y levantamiento de evidencias, lo que generó restricciones temporales en el tránsito durante varias horas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Homicidios de Tránsito de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que trabaja para establecer qué factores influyeron en el choque, incluyendo la velocidad, posibles fallas mecánicas o condiciones del conductor.

Hasta ahora, no se ha informado la participación de otros vehículos en el incidente, ni la identidad del occiso.

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