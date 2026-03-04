Fintech brasileña Nu dará nombre al nuevo estadio del Inter de Miami

Vista de cómo quedará el nuevo estadio del Inter Miami con capacidad para más de 26.000 aficionados.

MIAMI. El club de la Major League Soccer (MLS), Inter Miami , anunció un acuerdo con la compañía brasileña de servicios financieros digitales Nu para otorgarle los derechos de nombre del nuevo estadio que la franquicia construye en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Como parte de la alianza, el recinto pasará a llamarse Nu Stadium , una instalación con capacidad para 26,700 espectadores que actualmente se encuentra en construcción. El equipo prevé disputar allí su primer partido el 4 de abril , fecha prevista para el debut de la nueva sede.

Los términos económicos del contrato no fueron revelados, aunque ambas partes confirmaron que se trata de un acuerdo multianual, lo que convertirá a la compañía en uno de los socios comerciales más visibles del club.

El pacto también incluye presencia de marca en la indumentaria del equipo. Según informó la organización, el logotipo de Nu aparecerá en las camisetas del Inter Miami a partir de agosto, ampliando la proyección de la firma dentro del mercado deportivo internacional.

La asociación se produce en un momento de fuerte exposición global para la franquicia. Desde la llegada del astro argentino Lionel Messi, el club ha experimentado un crecimiento notable en popularidad y en ventas de mercancía oficial, con sus camisetas entre las más demandadas del fútbol mundial.

Lionel Mesi.jpg El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra el quinto gol de su equipo en un partido de la MLS ante el Columbus Crew, el 31 de mayo de 2025. AFP

Por su parte, Nu, una institución financiera digital fundada en Brasil, continúa su proceso de expansión internacional. La empresa cuenta con más de 131 millones de clientes en su país de origen, así como en México y Colombia, y recientemente comenzó a fortalecer su presencia en Estados Unidos.

El vínculo con Inter Miami se suma a otras iniciativas globales de la compañía. A comienzos de este año, la fintech anunció también una alianza con la escudería Mercedes de Fórmula 1, como parte de su estrategia de posicionamiento en grandes plataformas deportivas.