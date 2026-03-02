lunes 2  de  marzo 2026
Messi registra doblete en remontada del Inter Miami ante Orlando

De esta forma, el Inter Miami sumó sus primeros tres puntos del torneo y se ubica en el séptimo lugar de la Conferencia Este, liderada por New York Red Bulls

El mediocampista venezolano Telasco Segovia (8), del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Inter Miami conquistó su primera victoria de la temporada al imponerse 4-2 sobre el Orlando City SC este domingo en un vibrante encuentro disputado en el Inter&Co Stadium, en Orlando, con un doblete del astro Lionel Messi.

El DT Javier Mascherano realizó un ajuste temprano en el segundo tiempo al ingresar al joven Mateo Silvetti en lugar del defensor Noah Allen, una variante táctica que buscó mayor profundidad ofensiva.

FÚTBOL

"Tenemos un equipo con grandísimos jugadores y cuando se contagian entre ellos, pasa lo de esta noche", dijo Mascherano en conferencia de prensa.

"Yo no estaba ayudando como entrenador al equipo, más que todo brindé un mensaje de ánimo y que de verdad se puede, el año pasado dimos vuelta a resultados que parecían imposibles".

Maximiliano Falcón asumió el liderazgo de una línea de tres defensores, con Facundo Mura proyectándose por la derecha y el brasileño Micael manejando la salida por el sector izquierdo.

El partido tuvo un comienzo complicado para Miami, que sufrió dos errores defensivos que terminaron en goles del conjunto rival en sus primeros remates al arco.

El alemán Marco Pasalic abrió el marcador al minuto 18 tras un servicio del colombiano Iván Angulo, mientras que el argentino Martín Ojeda culminó una pared dentro del área para vencer al arquero Dayne St. Clair.

Hasta ese momento, el rendimiento defensivo de Miami era irregular, con cinco goles recibidos en poco más de un partido disputado en el torneo.

"Ajustamos algunas cosas", agregó el 'Jefecito'. "Empezamos a jugar uno a uno con una línea de tres y buscamos crear espacios en la mitad para Leo".

Las "Garzas" se pellizcan

Silvetti, quien llegaba con un esguince de tobillo y sin posibilidad de completar los 90 minutos, sorprendió con un potente remate desde fuera del área al minuto 48 y encendió la ilusión de la remontada.

El Inter Miami comenzó a controlar la posesión y a imponer el ritmo del juego, aunque seguía mostrando espacios en defensa.

La apuesta de Mascherano dio resultado cuando Messi aprovechó un rebote y, con un disparo de zurda al minuto 57, igualó el marcador.

"Leo es el mejor que jugó este deporte, es un líder y contagia a los demás, muchas veces el también tiene que ser contagiado y ver cosas dentro de la cancha para empezar a creer", sentenció Mascherano.

En la celebración, Messi señaló el palco del estadio donde se encontraba Sergio Reguilón, lateral izquierdo que se recupera de una lesión en la rodilla derecha.

La jugada destacada de la noche llegó con el venezolano Telasco Segovia, quien, tras un esfuerzo ofensivo de Germán Berterame por el costado izquierdo, sacó un remate preciso pegado al poste para desatar la euforia entre los cerca de 300 aficionados del Inter Miami que viajaron al partido.

Al minuto 90, Messi completó el doblete con un tiro libre que contó con la colaboración del arquero Maxime Crépeau.

Con este resultado, Messi alcanzó 79 goles en 90 partidos con el equipo del sur de Florida.

Inter Miami sumó sus primeros tres puntos del torneo y se ubica en el séptimo lugar de la Conferencia Este, liderada por New York Red Bulls como el único equipo con dos victorias en sus primeros compromisos.

FUENTE: AFP

