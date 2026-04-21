Departamento de Justicia acusa a grupo antirracismo de "financiar a grupos extremistas"

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., el 21 de abril de 2026. El Departamento de Justicia anunció el 21 de abril la acusación formal contra una destacada organización estadounidense de derechos civiles por el uso de fondos de donantes para pagar a informantes confidenciales en grupos extremistas.

WASHINGTON.- El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron este martes una acusación formal de 11 cargos contra la organización civil contra el supremacismo Southern Poverty Law Center (SPLC), al que señala de haber operado un esquema fraudulento para engañar a donantes, ocultar sus actividades y financiar de forma encubierta a grupos extremistas.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que el Centro Legal del Sur para la Pobreza (SPLC, en inglés), con sede en el estado de Alabama, enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero.

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Blanche aseguró que el SPLC pagó al menos 8 millones de dólares a ocho personas, entre 2013 y 2014, que estaban vinculadas al Ku Klux Klan, al Partido Nacional Socialista de Estados Unidos y a otros grupos de odio.

"El SPLC es una entidad sin fines de lucro que pretende combatir la supremacía blanca y el odio racial informando sobre grupos extremistas", dijo Blanche en una conferencia de prensa.

"La SPLC no estaba desmantelando a estos grupos. En cambio, estaba fabricando el extremismo al que afirma oponerse, pagando a fuentes para avivar el odio racial", agregó. Los acusó de "hacer lo opuesto a lo que decía a sus donantes que estaban haciendo".

El Departamento de Justicia sostiene que el SPLC habría utilizado fondos donados para enriquecerse y desviar recursos bajo promesas engañosas a sus contribuyentes.

ONG reconoce uso de informantes

Bryan Fair, presidente y director ejecutivo del SPLC, dijo que el grupo no será "intimidado hasta guardar silencio". "Nos defenderemos con fuerza", añadió.

Reconoció que en el pasado el SPLC había usado a informantes "para recolectar información confiable sobre grupos extremadamente violentos", pero negó que siga con esa práctica.

"Este uso de informantes fue necesario porque no somos ajenos a las amenazas de violencia", según Fair. "Con frecuencia compartíamos lo que aprendíamos de los informantes con las fuerzas del orden locales y federales".

Blanche, exabogado personal de Trump, recientemente defendió las investigaciones, al asegurar que Trump "está en su derecho y, de hecho, es su deber hacerlo".

Delitos estatales y federales

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, confirmó en su cuenta de X que el SPLC habría "participado en una operación de fraude masivo para engañar a sus donantes, enriquecerse y ocultar sus operaciones engañosas del público".

Patel añadió que la organización habría mentido a sus donantes al prometer desmantelar grupos extremistas violentos, mientras en realidad habría pagado a los líderes de esos mismos grupos, incluso utilizando fondos para facilitar la comisión de delitos estatales y federales.

FUENTE: Con información de AFP y EFE