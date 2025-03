Florida: AAA activa servicio gratuito de remolque para conductores ebrios el fin de semana de San Patricio

MIAMI.- Con el objetivo de reducir el número de accidentes por conducción bajo los efectos del alcohol, AAA anunció la activación de su programa 'Tow to Go' durante el fin de semana del Día de San Patricio, un servicio de remolque de vehículos que estará disponible desde las 6:00 p.m. del viernes 14 de marzo hasta las 6:00 a.m. del martes 18 de marzo en estados seleccionados.