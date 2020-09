Florida decide importantes referendos en noviembre

“En un país de leyes la voz del pueblo cuenta, aunque a veces parezca lo contrario”, señaló el consultor político Andrés Sánchez, de la firma Sánchez & Associates, quien recordó que las propuestas de enmiendas deben contar con el 60% o más de aprobación de quienes acudan a las urnas.

De hecho, las propuestas de cambios a la ley estatal surgen mayormente de la fuerza popular, que durante un largo periplo por el estado trata de sumar la cantidad de firmas requeridas y luego reciben finalmente el visto bueno de la Corte Suprema en Tallahassee.

Enmienda 1

Esta iniciativa, aunque parezca redundante, plantea especificar que solo los ciudadanos estadounidenses, a partir de 18 años de edad, pueden votar en elecciones federales, estatales y locales.

“Sorpresivamente, la Constitución del país no menciona ese requerimiento. No se tuvo en cuenta. Como tampoco se tuvo en cuenta el uso del inglés. Pero se implementó porque se supone. Y no fue hasta hace apenas unos 20 años que el Congreso adoptó una ley que prohíbe a quien no sea ciudadano votar en elecciones federales”, argumentó Sánchez.

No obstante, aunque la norma federal no tuvo en cuenta las elecciones estatales y locales, también se supuso que hay que ser ciudadano para votar en ellas. Hubo intentos para discutir el asunto en las cortes, pero no prosperaron.

La propuesta es presentada por Florida Citizen Voters, que a su vez es apoyado por la organización Citizen Voters, Inc., que fue fundada por John Loudon, quien ya presentó con éxito enmiendas similares en Alabama y Colorado.

Enmienda 2

Probablemente sea la propuesta más controversial: incrementar paulatinamente el salario mínimo a 15 dólares antes de 2026.

“Comprendemos la propuesta, pero creo que llega en mal momento: cuando la economía sufre el golpe de la pandemia de coronavirus y muchas empresas, grandes y pequeñas, luchan por sobrevivir”, comentó SamWilson, profesor de economía de University of Florida.

No hay duda de que el coste de la vida sube y los salarios no son afines. Para comenzar, la propuesta “encontrará una fuerte oposición de empresas y probablemente de quienes llevan las directrices de la economía en el estado”, opinó el abogado.

Por ejemplo, Florida Retail Federation, que agrupa a tiendas y locales comerciales, así como Florida Chamber of Commerce, que aglutina a empresarios y empresas, anticiparon que no respaldarían un aumento de esta magnitud porque dañaría la economía del estado y dispararía la inflación.

Actualmente, siete estados han adoptado el salario mínimo de 15 dólares por hora. Si Florida finalmente lo aprueba, sería el primero en hacerlo en las urnas.

Enmienda 3

¿Le molesta no poder participar en las elecciones primarias de Florida porque no está afiliado a un partido?

Básicamente, la Enmienda 3 cambiaría las elecciones primarias de “cerradas partidistas” a “accesibles para todos”, sin distinción de asociación política, con todos los candidatos en una sola boleta, en la que los dos finalistas pasarían a segunda vuelta, aunque técnicamente sean de la misma afiliación.

“No pretendemos dañar un partido u otro, solo queremos que los partidos hablen a todos los votantes por igual, incluyendo los que se consideran más centristas”, argumentó Miguel "Mike" B. Fernández, fundador del grupo All Voters Vote que promueve el mencionado cambio.

Quienes se oponen alegan que la enmienda eliminaría las elecciones primarias partidistas para crear un tipo de selección que, aunque lógica, iría en contra de los principios de cada partido.

“Dejaríamos de castigar a los votantes que rehúsan registrarse en un partido en específico. Estos votantes quedan marginados de participar en elecciones primarias simplemente porque deciden practicar la esencia de la democracia, que es el ser de pensamiento independiente”, opinó la analista política Sasha Tirador.

Enmienda 4

Requiere que las enmiendas aprobadas sean sometidas a una segunda vuelta en una segunda elección general. O sea, el proceso demoraría al menos cuatro años.

Actualmente, si más del 60% de los votantes aprueba una enmienda en una elección general, es aceptada.

El grupo Keep Our Constitution Clean promueve este cambio, quienes alegan que “al hacerlo dos veces, se puede reducir la cantidad de enmiendas caprichosas".

Quienes se oponen exponen que ningún puesto público, desde presidente hasta alcalde, es sometido a la aprobación del electorado dos veces.

Enmienda 5

Esta enmienda ampliaría el período durante el cual una persona puede transferir los beneficios de Save Our Homes, o sea un máximo de 3% de incremento de impuestos a una nueva propiedad familiar de dos a tres años.

Esta propuesta es presentada por el Congreso estatal, que aprobó la moción para que la nueva casa se evalúe "a un valor inferior al llamado valor justo", aunque ello signifique una pérdida de ingresos para gobiernos locales.

Enmienda 6

Si es aprobada, permitiría que el descuento de impuestos a la propiedad de un jubilado fallecido de cualquier fuerza militar se transfiera al cónyuge sobreviviente.

El descuento estaría vigente mientras el cónyuge no se vuelva a casar y sería aplicado a la propiedad que ostente y resida.

Esta propuesta es impulsada por el Congreso de Florida, donde fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.

