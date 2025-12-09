martes 9  de  diciembre 2025
Florida declara organización terrorista a la Hermandad Musulmana y a CAIR

Ron DeSantis firma una orden ejecutiva que instruye a agencias estatales a tomar medidas inmediatas para impedir actividades consideradas ilícitas de ambas organizaciones

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.–Ron DeSantis, gobernador de Florida, emitió una orden ejecutiva para designar a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) como organizaciones terroristas. Según el documento publicado este lunes 8 de diciembre, la acción busca reforzar la seguridad pública y prevenir actividades que el Estado considera vinculadas al terrorismo.

La orden ejecutiva 25-244 firmada por el gobernador Ron DeSantis se sustenta en diversos estatutos de Florida relativos a terrorismo y seguridad doméstica. El documento cita que la Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, ha desarrollado redes transnacionales “con una larga historia de participar o apoyar violencia”, incluyendo asesinatos políticos y ataques contra civiles.

Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Trump amplía ofensiva contra el extremismo: designa a grupos antifascistas como organizaciones terroristas

Organizaciones terroristas

“La Hermandad Musulmana y cualquier capítulo o subdivisión de la misma […] quedan designados por la presente como organizaciones terroristas a los efectos de esta Orden Ejecutiva”.

“Por la presente se ordena a las agencias de Florida que tomen todas las medidas legales para prevenir actividades ilegales por parte de estas organizaciones, incluyendo negar privilegios o recursos a cualquiera que brinde apoyo material”.

También sostiene que la organización es ideológicamente incompatible con principios fundamentales de Estados Unidos, como la libertad religiosa y la igualdad ante la ley, y recuerda que el presidente Donald Trump emitió en noviembre de 2025 la Orden Ejecutiva 14362 para iniciar el proceso federal de designación como organización terrorista.

El texto enlaza además a Hamas, designada organización terrorista por Estados Unidos en 1997, afirmando que fue creada por miembros de la Hermandad Musulmana y que CAIR tiene vínculos históricos con entidades asociadas al grupo palestino.

Alcance de la orden

La orden establece que, a partir de su entrada en vigor, la Hermandad Musulmana, cualquier capítulo o subdivisión de la misma, el Council on American-Islamic Relations (CAIR) y cualquier organización designada por el gobierno federal bajo el estatuto 8 U.S.C. §1189 serán consideradas organizaciones terroristas para fines estatales.

Además, instruye al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) y a la Patrulla de Carreteras (FHP) a implementar acciones legales para impedir actividades ilícitas de estas entidades o de individuos que les brinden apoyo material.

Medida ordenadas

La directriz establece que todas las agencias del Poder Ejecutivo deberán:

  • Impedir que estas organizaciones o quienes les brinden apoyo reciban contratos, fondos, beneficios o privilegios del Estado.
  • Coordinar acciones para detectar, prevenir y responder a posibles actividades consideradas terroristas.
  • Aportar información para una revisión integral del marco normativo vigente sobre seguridad y terrorismo.

El Consejo de Supervisión de Seguridad Doméstica deberá presentar recomendaciones adicionales antes del 6 de enero de 2026.

Reacciones y consideraciones

Hasta el momento, organizaciones de derechos civiles y representantes de comunidades musulmanas no habían emitido respuesta oficial. CAIR, que históricamente ha defendido su labor como entidad de derechos civiles y libertades religiosas, ha negado en múltiples ocasiones cualquier vínculo con actividades terroristas.

El pasado mes de noviembre, Texas designó a estas mismas organizaciones como terroristas extranjeros. El gobernador de Texas, Greg Abbott, las acusó de querer “imponer a la fuerza la ley sharia y establecer el dominio mundial del islam”.

La directiva de DeSantis marca una de las acciones más contundentes del estado en materia de seguridad y terrorismo, alineándose con esfuerzos federales recientes. En las próximas semanas, el análisis técnico del Consejo de Seguridad Doméstica definirá si el Estado debe adoptar nuevas acciones legislativas o administrativas para implementar plenamente la orden ejecutiva.

