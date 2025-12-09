Florida declara organización terrorista a la Hermandad Musulmana y a CAIR

MIAMI.– Ron DeSantis , gobernador de Florida , emitió una orden ejecutiva para designar a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) como organizaciones terroristas. Según el documento publicado este lunes 8 de diciembre, la acción busca reforzar la seguridad pública y prevenir actividades que el Estado considera vinculadas al terrorismo.

La orden ejecutiva 25-244 firmada por el gobernador Ron DeSantis se sustenta en diversos estatutos de Florida relativos a terrorismo y seguridad doméstica. El documento cita que la Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, ha desarrollado redes transnacionales “con una larga historia de participar o apoyar violencia”, incluyendo asesinatos políticos y ataques contra civiles.

Organizaciones terroristas

“La Hermandad Musulmana y cualquier capítulo o subdivisión de la misma […] quedan designados por la presente como organizaciones terroristas a los efectos de esta Orden Ejecutiva”.

“Por la presente se ordena a las agencias de Florida que tomen todas las medidas legales para prevenir actividades ilegales por parte de estas organizaciones, incluyendo negar privilegios o recursos a cualquiera que brinde apoyo material”.

También sostiene que la organización es ideológicamente incompatible con principios fundamentales de Estados Unidos, como la libertad religiosa y la igualdad ante la ley, y recuerda que el presidente Donald Trump emitió en noviembre de 2025 la Orden Ejecutiva 14362 para iniciar el proceso federal de designación como organización terrorista.

El texto enlaza además a Hamas, designada organización terrorista por Estados Unidos en 1997, afirmando que fue creada por miembros de la Hermandad Musulmana y que CAIR tiene vínculos históricos con entidades asociadas al grupo palestino.

Alcance de la orden

La orden establece que, a partir de su entrada en vigor, la Hermandad Musulmana, cualquier capítulo o subdivisión de la misma, el Council on American-Islamic Relations (CAIR) y cualquier organización designada por el gobierno federal bajo el estatuto 8 U.S.C. §1189 serán consideradas organizaciones terroristas para fines estatales.

Además, instruye al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) y a la Patrulla de Carreteras (FHP) a implementar acciones legales para impedir actividades ilícitas de estas entidades o de individuos que les brinden apoyo material.

Medida ordenadas

La directriz establece que todas las agencias del Poder Ejecutivo deberán:

Impedir que estas organizaciones o quienes les brinden apoyo reciban contratos, fondos, beneficios o privilegios del Estado.

del Estado. Coordinar acciones para detectar, prevenir y responder a posibles actividades consideradas terroristas.

Aportar información para una revisión integral del marco normativo vigente sobre seguridad y terrorismo.

El Consejo de Supervisión de Seguridad Doméstica deberá presentar recomendaciones adicionales antes del 6 de enero de 2026.

Reacciones y consideraciones

Hasta el momento, organizaciones de derechos civiles y representantes de comunidades musulmanas no habían emitido respuesta oficial. CAIR, que históricamente ha defendido su labor como entidad de derechos civiles y libertades religiosas, ha negado en múltiples ocasiones cualquier vínculo con actividades terroristas.

El pasado mes de noviembre, Texas designó a estas mismas organizaciones como terroristas extranjeros. El gobernador de Texas, Greg Abbott, las acusó de querer “imponer a la fuerza la ley sharia y establecer el dominio mundial del islam”.

La directiva de DeSantis marca una de las acciones más contundentes del estado en materia de seguridad y terrorismo, alineándose con esfuerzos federales recientes. En las próximas semanas, el análisis técnico del Consejo de Seguridad Doméstica definirá si el Estado debe adoptar nuevas acciones legislativas o administrativas para implementar plenamente la orden ejecutiva.

