martes 19  de  agosto 2025
BUENOS NÚMEROS

Florida rompe récord histórico de turismo en segundo trimestre de 2025

El estado floridano consolida su posición como el principal destino turístico de Estados Unidos; las políticas estatales y la diversidad de atracciones se citan como claves del éxito

Visitante con las emblemáticas orejas de Mickey y Minnie Mouse observa al castillo inspirado en la Bella Durmiente en el Parque Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023.&nbsp;

Visitante con las emblemáticas orejas de Mickey y Minnie Mouse observa al castillo inspirado en la Bella Durmiente en el Parque Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023. 

AFP/Ian Langsdon
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – El estado de Florida estableció un récord histórico de turismo al recibir a 34.4 millones de visitantes durante el segundo trimestre de 2025, según cifras de la oficina del gobernador Ron DeSantis.

Este logro fue atribuido por DeSantis a las políticas estatales que “priorizan la seguridad y la libertad”, y a la “reputación de Florida” como el destino líder para viajeros en Estados Unidos.

Lee además
Playas de Miami-Dade durante la celebración del Memorial Day.  (ARCHIVO)
LÍDER DEL PAÍS

Florida rompe récord histórico de turismo con 143 millones de visitantes en 2024
Los parques temáticos de la zona de Orlando encabezan la lista de lugares más visitados (ARCHIVO)
FORTALEZA Y RETOS

Turismo de Florida mantiene fuerte dominio de visitantes estadounidenses, ¿qué pasa con los foráneos?

El número de visitantes registrados entre abril y junio de 2025 representa un aumento en comparación con los 34.2 millones del mismo período en 2024.

"Florida continúa liderando el camino como el principal destino de la nación para visitantes", declaró el gobernador DeSantis, quien subrayó que personas de todo el mundo eligen el estado por su “seguridad y sus inolvidables atractivos”.

Este hito trimestral se suma al éxito alcanzado en 2024, año en que Florida recibió un total de 143 millones de visitantes, superando el récord previo de 2023 en un 1.7%.

El primer trimestre de 2025 también mantuvo una tendencia positiva con 41.2 millones de visitantes, lo que sentó las bases para el desempeño histórico del segundo trimestre.

Captura de pantalla 2025-02-13 a la(s) 10.25.16a.m..png
Ron DeSantis, gobernador de Florida.&nbsp;

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Perfil del visitante y aporte internacional

El análisis de los datos del segundo trimestre revela que el turismo doméstico sigue como el principal impulsor de la industria. El 91.5% de los viajeros provinieron de otros estados de la Unión Americana.

Por su parte, los visitantes internacionales representaron el 6.7% del total, mientras que el resto de los turistas llegaron principalmente desde Canadá.

Esta composición refleja una tendencia observada en años anteriores, en cuyo contexto el mercado nacional es fundamental.

En 2024, del total de 143 millones de turistas, 130.7 millones fueron viajeros domésticos, 8.9 millones procedieron de otros países y 3.4 millones fueron canadienses.

Impacto económico y proyección

El flujo constante de visitantes se traduce en un significativo beneficio económico para Florida. En 2023, la actividad turística generó 131 mil millones de dólares para la economía estatal, y las cifras de 2024 y el primer semestre de 2025 apuntan a que esta contribución seguirá en aumento.

El sector no solo impulsa los ingresos, sino que también es un pilar para la creación de millones de empleos que fortalecen a las comunidades locales.

El gobernador DeSantis también atribuyó este éxito continuo a un liderazgo basado en el “sentido común”.

La combinación de atracciones de clase mundial, belleza natural y un compromiso con la experiencia del visitante permite que Florida establezca nuevos estándares en la industria turística y reafirme su posición como un destino apatecido en Estados Unidos.

Temas
Te puede interesar

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Madre demanda a granja de Florida tras perder a su bebé por consumo de leche cruda

Erin se fortalece a categoría 4, riesgo en playas de la Florida y costa este de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Te puede interesar

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Por DANIEL CASTROPÉ
Visitante con las emblemáticas orejas de Mickey y Minnie Mouse observa al castillo inspirado en la Bella Durmiente en el Parque Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023. 
BUENOS NÚMEROS

Florida rompe récord histórico de turismo en segundo trimestre de 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Buque Británico en Guyana, Venezuela ordenó despliegue militar.
MEDIDAS

Guyana refuerza la seguridad en la zona en disputa con Venezuela por elecciones

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.
BOLSA

Wall Street cierra estable con el ojo puesto en política monetaria