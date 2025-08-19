Florida rompe récord histórico de turismo en segundo trimestre de 2025

Visitante con las emblemáticas orejas de Mickey y Minnie Mouse observa al castillo inspirado en la Bella Durmiente en el Parque Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023.

MIAMI. – El estado de Florida estableció un récord histórico de turismo al recibir a 34.4 millones de visitantes durante el segundo trimestre de 2025, según cifras de la oficina del gobernador Ron DeSantis.

Este logro fue atribuido por DeSantis a las políticas estatales que “priorizan la seguridad y la libertad”, y a la “reputación de Florida” como el destino líder para viajeros en Estados Unidos.

El número de visitantes registrados entre abril y junio de 2025 representa un aumento en comparación con los 34.2 millones del mismo período en 2024.

"Florida continúa liderando el camino como el principal destino de la nación para visitantes", declaró el gobernador DeSantis, quien subrayó que personas de todo el mundo eligen el estado por su “seguridad y sus inolvidables atractivos”.

Este hito trimestral se suma al éxito alcanzado en 2024, año en que Florida recibió un total de 143 millones de visitantes, superando el récord previo de 2023 en un 1.7%.

El primer trimestre de 2025 también mantuvo una tendencia positiva con 41.2 millones de visitantes, lo que sentó las bases para el desempeño histórico del segundo trimestre.

Perfil del visitante y aporte internacional

El análisis de los datos del segundo trimestre revela que el turismo doméstico sigue como el principal impulsor de la industria. El 91.5% de los viajeros provinieron de otros estados de la Unión Americana.

Por su parte, los visitantes internacionales representaron el 6.7% del total, mientras que el resto de los turistas llegaron principalmente desde Canadá.

Esta composición refleja una tendencia observada en años anteriores, en cuyo contexto el mercado nacional es fundamental.

En 2024, del total de 143 millones de turistas, 130.7 millones fueron viajeros domésticos, 8.9 millones procedieron de otros países y 3.4 millones fueron canadienses.

Impacto económico y proyección

El flujo constante de visitantes se traduce en un significativo beneficio económico para Florida. En 2023, la actividad turística generó 131 mil millones de dólares para la economía estatal, y las cifras de 2024 y el primer semestre de 2025 apuntan a que esta contribución seguirá en aumento.

El sector no solo impulsa los ingresos, sino que también es un pilar para la creación de millones de empleos que fortalecen a las comunidades locales.

El gobernador DeSantis también atribuyó este éxito continuo a un liderazgo basado en el “sentido común”.

La combinación de atracciones de clase mundial, belleza natural y un compromiso con la experiencia del visitante permite que Florida establezca nuevos estándares en la industria turística y reafirme su posición como un destino apatecido en Estados Unidos.