Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

MIAMI. — Agentes especiales de la Lotería de Florida arrestaron a un ciudadano extranjero en situación irregular en la ciudad de Miami la semana pasada, tras ejecutar una pesquisa relacionada con un presunto billete fraudulento.

El Gobierno estatal confirmó el operativo realizado en el contexto del acuerdo de cooperación federal 287(g), un mecanismo que otorga a funcionarios locales y estatales la potestad de ejercer labores de control migratorio y custodia en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Expansión del poder policial

La División de Seguridad de la Lotería de Florida, un cuerpo que habitualmente centra sus esfuerzos en delitos financieros y estafas de juegos de azar, actuó en esta ocasión con facultades federales plenas.

Según el comunicado oficial difundido en redes sociales, los oficiales "certificados como fuerza de trabajo del ICE" aprehendieron al sujeto durante el proceso de verificación de un boleto sospechoso.

Tras la detención, las autoridades trasladaron al individuo al centro de detención del ICE en Miramar, una instalación federal ubicada en el condado de Broward, donde permanece bajo custodia administrativa.

Hasta el momento, el organismo estatal mantiene en reserva la identidad y nacionalidad del detenido, y tampoco aclara si se presentaron cargos formales por el presunto fraude o si el arresto responde únicamente a su estatus migratorio.

Este incidente marca un precedente significativo en la utilización de agencias administrativas estatales para fines de control fronterizo interno, una táctica que organizaciones de derechos civiles han criticado por considerar que desincentiva la cooperación de la comunidad con las fuerzas del orden.

"Tolerancia cero" de DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, capitalizó el suceso de inmediato para reforzar su narrativa política. A través de la red social X, el mandatario republicano elogió la actuación de los agentes: "Incluso la Lotería de Florida hace su parte para que los extranjeros ilegales rindan cuentas".

Este arresto no constituye un hecho aislado, sino que responde a una directriz ejecutiva clara. DeSantis ha presionado a diversas agencias estatales, desde la Patrulla de Carreteras hasta departamentos administrativos, para que suscriban los acuerdos 287(g).

Durante su reciente discurso sobre el 'Estado del Estado' ante el Congreso de Florida, DeSantis destacó la detención de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses.

Estas cifras se enmarcan en la implementación de la ley SB 1718, considerada una de las legislaciones antiinmigrantes más estrictas de Estados Unidos, la cual penaliza el transporte de indocumentados y obliga a los hospitales a preguntar por el estatus legal de los pacientes.