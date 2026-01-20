martes 20  de  enero 2026
Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El candidato Tony J. Díaz anuncia la creación de una oficina de representación provisional para atender a los residentes del Distrito 113, vacante desde la renuncia de Vicki López que legislará fuera de Tallahassee

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Ante la falta de convocatoria a elecciones especiales por parte del gobernador Ron DeSantis para cubrir el escaño del Distrito 113 de la Cámara de Representantes de Florida, vacante desde la renuncia de Vicki López, el candidato Tony J. Díaz anunció la apertura de una “Oficina de Representación Provisional” con el objetivo de canalizar las preocupaciones de los residentes hacia Tallahassee y evitar que el distrito permanezca sin voz legislativa.

¿Por qué surge la iniciativa?

Díaz argumenta que la inacción del Ejecutivo estatal deja al Distrito 113 sin representación efectiva en la Legislatura, lo que implica quedar fuera de la sesión regular de 2026 y de posibles sesiones especiales. En su declaración, describió la situación como un “miembro amputado” que requiere “un vendaje modesto” mientras no se restituya el proceso democrático mediante una elección especial.

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa contempla la creación del “District 113 Provisional Representation Office” (Oficina de Representación Provisional del Distrito 113) financiada y operada por el propio candidato, ubicada en 2264 SW 22nd Ave., Miami, FL 33145. El espacio, instalado en una estructura tipo “cabaña”, tiki hut, que Díaz calificó como “una metáfora adecuada de la situación actual”, estará abierto de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., con citas recomendadas.

Según explicó, el objetivo es recibir inquietudes, quejas y propuestas de los residentes relacionadas con asuntos del distrito y del estado. Toda la información recopilada será remitida a la Delegación de Miami-Dade, al liderazgo de la Cámara de Representantes, al despacho del gobernador y a los presidentes de los comités correspondientes. Díaz facilitó además el número 786-774-2125 como vía directa de contacto.

Llamado a todos los candidatos

En un hecho poco común en la política local, Díaz convocó públicamente a todos los aspirantes al escaño del Distrito 113 a trabajar de forma conjunta mientras el asiento permanece vacante.

Propuso reuniones dos veces al mes para debatir posibles iniciativas legislativas, identificar problemas urgentes del distrito y elevar recomendaciones a los responsables estatales.

Entre los candidatos mencionados figuran Bruno Barreiro, Frank Lago, Justin Routt y Gloria Romero. Con un quórum de al menos tres integrantes, el grupo podría avanzar en consensos y presentar planteamientos comunes ante Tallahassee.

El escaño del Distrito 113 quedó vacante tras la renuncia de Vicki López para postularse y asumir como comisionada del condado Miami-Dade. Hasta el momento, el gobernador no ha anunciado una elección especial para cubrir la vacante, lo que ha generado críticas y ahora una respuesta política inédita por parte de uno de los aspirantes.

Díaz subrayó que la iniciativa no sustituye la representación legal de un legislador electo, pero busca mantener abiertos canales de comunicación institucional y presión política “hasta que uno de nosotros asuma formalmente la responsabilidad de representar al Distrito 113 en Tallahassee”.

