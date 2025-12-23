martes 23  de  diciembre 2025
Gala navideña de Angel Touch Medical Group Center celebra a su personal y al talento latino

La gala se llevó a cabo en el elegante hotel Trump National Doral Miami, reuniendo a empleados, colaboradores, periodistas, figuras del entretenimiento e invitados especiales

Familia Reyes Amores durante la ocasión.

Laura Amores se dirige a los presentes desde el escenario, destacando la importancia del trabajo en equipo y la dedicación de su personal.

Laura compartió junto a sus empleados momentos especiales.

Invitados y empleados se reunieron en una noche de celebración y reconocimiento por los logros del año.

La velada se vivió llena de alegría y gratitud.

Chiky Bombón y Laura Amores durante la presentación oficial.

Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- En una celebración inolvidable, la familia Reyes Amores, liderada por la ejecutiva cubanoamericana Laura Amores y su esposo Roger Reyes, organizó una gala corporativa exclusiva para conmemorar la Navidad y reconocer el esfuerzo de su equipo de trabajo, compuesto principalmente por talento latino que ha impulsado el crecimiento de su empresa Angel Touch Medical Group Center.

La gala se llevó a cabo en el elegante hotel Trump National Doral Miami, reuniendo a empleados, colaboradores, periodistas, figuras del entretenimiento e invitados especiales para celebrar los logros de la compañía en 2025, su expansión y la visión de liderazgo humano que la distingue. El evento combinó el espíritu festivo de la temporada con un reconocimiento a la constancia y profesionalismo de quienes forman parte de la organización, reafirmando además su compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos con la comunidad.

Durante la gala, Laura Amores ofreció un discurso inspirador, resaltando la importancia del compromiso y la colaboración. “El verdadero éxito de una empresa se mide por las personas que lo hacen posible. Hoy celebramos el esfuerzo y la dedicación de todo un equipo, que son la base de nuestros logros. Sin ellos nada fuera posible”, expresó ante los asistentes.

La conducción del evento estuvo a cargo de Lissette Eduardo, la reconocida influencer dominicana y presentadora de televisión del programa Hoy Día de Telemundo, Chiky Bombón, quien, con su entusiasmo y cercanía, aportó dinamismo y alegría a la velada. Además, el actor cubano Mijail Mulkay tuvo una presencia destacada, brindando un toque artístico y distinguido a la celebración.

La música en vivo fue interpretada por Olga Thomas y su banda, quienes acompañaron la cena con un repertorio que incluyó clásicos del jazz y la música latina, permitiendo además, que la velada se convirtiera en una experiencia inolvidable para todos los presentes.

Más allá de la celebración navideña, la cita reafirmó el compromiso de Laura Amores y Roger Reyes con un liderazgo centrado en el bienestar de su grupo de empleados, la excelencia y el reconocimiento del talento latino. Con una visión clara y valores sólidos, la familia Reyes Amores continúa consolidándose como un referente empresarial que fomenta la unidad, la innovación y el crecimiento sostenible, dejando una huella positiva en el entorno social y en el mundo corporativo.

