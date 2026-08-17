Gasolina en Florida se mantiene estable: cuánto cuesta en Miami

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida se mantiene prácticamente estable este lunes 17 de agosto, con un promedio de 3.85 dólares por galón de regular, mientras en Miami alcanza los 3.88 dólares, según datos de AAA. A nivel nacional, el combustible subió seis centavos en una semana hasta 4.06 dólares por galón, a pesar a la bajada de la demanda, impactado por el precio del crudo en el mercado internacional.

El comportamiento de los precios resulta llamativo porque coincide con una reducción de la demanda de gasolina en Estados Unidos. Sin embargo, el encarecimiento del petróleo y la incertidumbre sobre el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz mantienen la presión sobre lo que pagan los automovilistas.

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¿Cuánto cuesta la gasolina en Miami?

En el área metropolitana de Miami, el galón de gasolina regular promedia este lunes los 3.88 dólares el galón, mientras el grado medio ronda los 4.34 y la premium se sitúa en aproximadamente 4.60 dólares.

Precios más caros y baratos de Florida

Los precios colocan al sur de Florida entre las áreas más caras del estado. De acuerdo con AAA, West Palm Beach-Boca Ratón encabeza este lunes la lista con un promedio de 4.04 dólares por galón, seguida por Gainesville ($3.94) y Fort Lauderdale ($3.93).

En el extremo contrario aparecen varias ciudades del noroeste de Florida. Pensacola ($3.57) y Panama City ($3.57) registran los precios más bajos, seguidas por Crestview-Fort Walton Beach ($3.64). Los datos de AAA muestran así una diferencia cercana a 47 centavos por galón entre las áreas más cara y más barata del estado.

El promedio en EEUU sube a $4.06

A nivel nacional, el promedio de la gasolina regular se encuentra este lunes en 4.06 dólares por galón, frente a los 4.00 dólares de la semana pasada.

La comparación interanual es todavía mayor. Hace un año los conductores estadounidenses pagaban alrededor de 3.13 dólares por galón, lo que supone actualmente unos 93 centavos más por cada galón.

Para llenar un tanque de 15 galones, esa diferencia equivale a pagar cerca de 14 dólares más que hace un año.

Baja la demanda, pero los precios siguen elevados

La demanda estadounidense de gasolina descendió la última semana de 9.03 millones a 8.96 millones de barriles diarios, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Las existencias nacionales de gasolina también bajaron, de 209.7 millones a 208.7 millones de barriles, mientras la producción promedió unos 9.6 millones de barriles diarios.

Normalmente, una reducción de la demanda ayuda a aliviar los precios. Esta vez, sin embargo, el petróleo está ejerciendo presión en sentido contrario. AAA ha señalado durante los últimos meses al costo del crudo y a la inestabilidad alrededor del estrecho de Ormuz como factores importantes para los precios que encuentran los consumidores en las estaciones de servicio.

Crisis en el estrecho de Ormuz presiona el petróleo

El petróleo Brent cotizaba este lunes alrededor de los 89 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, se movía en torno a 82 dólares. Los precios recuperaron aproximadamente un 5% durante la semana anterior ante el deterioro de las perspectivas de una solución diplomática y las amenazas sobre el transporte de crudo en Medio Oriente.

El punto de mayor preocupación es el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Antes de las recientes hostilidades, por esa vía circulaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción significativa puede repercutir rápidamente en los mercados internacionales.

Datos de Kpler citados por Reuters muestran la magnitud de la reducción del tráfico. Solo cinco tanqueros atravesaron Ormuz el sábado, frente a 31 petroleros que habían pasado durante el fin de semana anterior. El cálculo no incluye embarcaciones que navegan con sus transpondedores apagados.

A las preocupaciones por Ormuz se suman recientes ataques contra petroleros y otras instalaciones energéticas de la región. Al mismo tiempo, los elevados inventarios estadounidenses y la posibilidad de que algunos buques continúen atravesando el estrecho sin transmitir su ubicación están ayudando a contener una escalada todavía mayor.

¿Por qué el precio del petróleo afecta la gasolina en Florida?

El petróleo crudo es uno de los principales componentes del costo de producir gasolina. Cuando aumenta el barril, las refinerías pagan más por su materia prima y parte de ese incremento termina trasladándose a distribuidores, estaciones de servicio y consumidores.

Por eso, aunque los estadounidenses estén utilizando menos gasolina, una crisis que amenace el suministro mundial de petróleo puede mantener elevados los precios en Florida y el resto del país.

Consejos de AAA para gastar menos gasolina

AAA recomienda adoptar hábitos de conducción que permitan reducir el consumo. Entre ellos están mantener una velocidad moderada, porque la eficiencia disminuye considerablemente por encima de las 50 millas por hora; evitar aceleraciones y frenadas bruscas; anticipar las paradas levantando el pie del acelerador y acelerar gradualmente.

La organización también aconseja evitar mantener el motor encendido innecesariamente cuando el vehículo está detenido y apagarlo durante paradas prolongadas, siempre que sea seguro hacerlo.

En carretera, utilizar el control de crucero cuando las condiciones lo permitan puede ayudar a mantener una velocidad constante. En automóviles con transmisión manual, pasar a marchas superiores oportunamente permite reducir las revoluciones del motor y el consumo.

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