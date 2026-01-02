viernes 2  de  enero 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Hallan a un hombre sin vida en una vía pública de Doral

Se desconoce el motivo del deceso y si hay alguna persona de interés relacionada a este caso

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

DORAL POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

DORAL.- El Departamento de Policía de Doral (DPD) investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del viernes tendido en plena vía pública, en una zona transitada de esa localidad.

De acuerdo con información oficial, los agentes respondieron a un reporte de emergencia que alertaba sobre una persona inconsciente en la carretera, en las inmediaciones de la avenida 107 y la calle 78 al noroeste. Al llegar al lugar, los agentes localizaron al sujeto sin signos vitales y con lo que aparentaba ser una lesión en la cabeza.

Personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) acudieron al sitio y, tras evaluar a la víctima, declararon su fallecimiento en la escena.

Posteriormente, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) fue notificada para asumir las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no han revelado la identidad del fallecido ni han precisado las circunstancias que rodearon su muerte.

Hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un accidente, un acto violento o una condición médica previa, por lo que el caso permanece bajo investigación. Tampoco se han informado sobre arrestos ni personas de interés relacionadas con el incidente.

Se espera que en las próximas horas o días se divulgue información adicional conforme avancen las pesquisas y se esclarezcan las causas de este hecho que ha generado inquietud entre los residentes del área.

