Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio

HIALEAH .- Un teniente del Departamento dd Policía de Hialeah fue arrestado el martes 30 de diciembre por conducir bajo la influencia del alcohol tras un accidente que involucró un camión de Waste Management, informó la agencia policial.

El uniformado fue identificado como Erik Martin, de 45 años, enfrenta cargos de DUI con daño a la propiedad o a personas, según el informe de arresto .

El hecho ocurrió alrededor de las 6:05 a.m. cerca de la avenida 72 y la calle 47 del noroeste. Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) que respondieron al lugar reportaron que Martin se encontraba “inestable al caminar, con ojos rojos y llorosos y un habla arrastrada”, además de "presentar olor a alcohol en su aliento."

El documento indica que el oficial se mostró “agresivo” con sus colegas, por lo que fue esposado y trasladado al Centro Médico Jackson West. Cuando un investigador le preguntó si estaba involucrado en un accidente, Martin respondió “no sé” a todas las preguntas. Asimismo, se negó a realizar ejercicios de sobriedad en el lugar y a proporcionar una muestra de sangre antes de ser trasladado la cárcel.

El jefe de la policía de Hialeah, George Fuente, expresó su decepción ante el hecho: “Aunque mantenemos nuestro compromiso con el principio del debido proceso, las acusaciones que rodean este arresto son profundamente decepcionantes. Incidentes como este empañan la insignia y desvían la atención del incansable trabajo de los hombres y mujeres que sirven a esta comunidad con integridad cada día. No aprobamos este comportamiento; sin embargo, reconocemos que nuestros oficiales son humanos. Como agencia, nos aseguraremos de que nuestro teniente reciba toda la asistencia y/o recursos necesarios mientras navegamos por los procesos legales y disciplinarios que se avecinan”.

Erik Martin es veterano del Cuerpo de Marines y miembro de la dependencia desde 2006. Según un comunicado de la institución, el percance ocurrió mientras se encontraba fuera de servicio. Por el momento, se le ha colocado en licencia administrativa mientras se realizan las investigaciones criminales e internas sin dar más detalles del proceso.