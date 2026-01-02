Autoridades investigan un incidente de posible secuestro en Hialeah

Fotografía de las personas involucradas y buscadas en el caso.

Hialeah . - El Departamento de Policía de Hialeah (HPD) investiga un incidente ocurrido en la madrugada del martes en el área de la avenida 27 y la calle 52 al oeste de la ciudad, luego de que un video de vigilancia mostrara a una mujer siendo llevada por la fuerza, según el testimonio de una testigo que alertó al 9-1-1.

De acuerdo con la información oficial, una residente de la zona llamó a emergencias al creer que estaba presenciando un secuestro . Las imágenes obtenidas posteriormente por los detectives coinciden con su relato y forman parte central de la investigación en curso.

Las autoridades informaron que hasta ahora no existe una denuncia formal de persona desaparecida relacionada con el caso. No obstante, los investigadores indicaron que el encuentro no parece fortuito y que ambas personas podrían conocerse, lo que no descarta la posibilidad de un delito.

La prioridad de los investigadores es ubicar a la mujer que aparece en el video para confirmar su estado de salud y determinar las circunstancias reales del hecho.

El hombre involucrado es descrito como raza de blanca, de estatura media, vestido completamente de negro y con una gorra azul en el momento del incidente. La mujer, de tez blanca y cabello negro largo, vestía una sudadera gris, pantalones deportivos color caqui y sandalias negras.

La investigación también se centra en una camioneta marca Ford F-150 blanca, versión Platinum, con modificaciones visibles y rines negros, que habría sido utilizada durante el altercado.

La PHD solicitó a cualquier persona que tenga información sobre los individuos o el vehículo que se comunique al (305) 687-2525. Subrayaron que la colaboración ciudadana puede ser determinante para esclarecer el caso y pueden hacerlo de manera anónima.