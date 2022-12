Hialeah anuncia apertura de parques de lunes a domingo

“Estoy orgulloso de poder anunciar que desde el 7 de enero los parques de Hialeah ofrecerán distintos programas de actividades los sábados y domingos. Lo que significa que estarán operativos los siete días de la semana”, indicó Bovo.

“Una de mis promesas de campaña fue que iba a traer de regreso todos los programas recreativos y deportivos que tenían lugar en los parques de Hialeah a un nivel que nos pudiéramos sentir orgullosos”.

Según el alcalde, los padres se "sentían frustrados" ya que sus hijos no tenían oportunidad de ir a un lugar a practicar deportes o a quedar con los amigos para jugar al aire libre.

“Los padres querían estar involucrados en estas actividades con sus hijos, compartir con ellos y enseñarles”, señaló.

“Estos parques pertenecen a los niños y niñas de esta ciudad. Son maravillosos, pero si están vacíos son inútiles”, añadió.

El alcalde hizo referencia a los trabajos que han realizado en instalaciones de la ciudad y agradeció “el liderazgo” de Willy Sánchez, el director del Departamento de Parque y Recreación, quien con el mismo presupuesto, haciendo algunos cambios en el horario del personal, logró acondicionar programas.

“Hace seis meses, este parque no tenía alumbrado y sus instalaciones estaban en peores condiciones. Ahora podemos abrir y trabajar siete días de la semana”, explico Sánchez.

El alcalde no descarta que en el futuro se involucren algunas empresas privadas que quieran patrocinar el mantenimiento de las instalaciones o los programas que ahí ocurran.

“La apertura de los distintos recintos no solo depende de nosotros, es un trabajo que debemos coordinar con el departamento de policía, bomberos, construcción, y además queremos involucrar a los padres que deseen participar, no solo trayendo a los niños, si no participando de árbitros en los torneos que vayamos creando”, sostuvo Sánchez.

En una primera etapa, solo seis de los 15 parques de la ciudad, abrirán los fines de semana. Estos son: Russell “Bucky” Dent Park de la 2250 W 60th St; Babcock Park en 651 E 4th Ave; James H. Goodlet Park en 4200 W 8th Ave; Mc Donald Park en 7505 W 12 th Ave; Milander Park de 4700 Palm Ave; y Sparks Park ubicado en la 1301 W 60th St.

“Queremos ir poco a poco, para analizar la experiencia que vamos teniendo con el público, y poder corregirla antes de utilizarla el resto de los parques. Es una forma de no dilapidar los recursos de la Ciudad, afirmó Sánchez quien reconoció que el mayor reto para ampliar el programa al resto de instalaciones es conseguir el personal.

Los programas incluyen torneos deportivos, ligas entre diferentes ciudades vecinas, eventos culturales y algo muy importante, los residentes entre 18 y 55 años también podrán competir y participar en los distintos torneos que se organicen", señaló el edil.

