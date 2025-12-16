martes 16  de  diciembre 2025
Hialeah incorpora moderno camión de bomberos en ceremonia tradicional presidida por alcaldesa Garcia-Roves

El nuevo vehículo de extinción de fuego especializado en emergencias químicas, refuerza la capacidad del Departamento de Bomberos y fortalece la seguridad comunitaria

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah

CESAR MENENDEZ DLA
Humfredo “Chef” Pérez toma la palabra en la ceremonia.&nbsp;

CESAR MENENDEZ DLA

MIAMI.- En una ceremonia presidida por la alcaldesa Jaqueline García Roves, la ciudad de Hialeah celebró este martes 16 de diciembre la tradicional push-in ceremony del Departamento de Bomberos, un acto simbólico que marca la entrada en servicio de un nuevo camión de bomberos especializado sustancias peligrosas.

En la Ceremonia en la Estación de Bomberos #7, en 7590 W. 24 Avenue de Hialeah, el jefe del Departamento de Bomberos, Humfredo “Chef” Pérez, destacó la inversión en seguridad pública, el fortalecimiento de la respuesta ante emergencias químicas y la continuidad de una tradición histórica del cuerpo de bomberos.

Tradición con raíces históricas

La push-in ceremony - ceremonia de empuje- es una práctica centenaria en los cuerpos de bomberos de Norteamérica. Su origen se remonta a los siglos XVII y XIX, cuando los carros de bomberos eran tirados por caballos y, al regresar a la estación, los bomberos debían empujarlos manualmente hasta el garaje. Aunque los vehículos modernos cuentan con marcha atrás, la tradición se mantiene como un ritual simbólico que honra la historia del servicio, fomenta la camaradería y presenta oficialmente a la comunidad las nuevas unidades adquiridas con fondos públicos.

“Es un orgullo poder estar presente en esta relación tan bonita que tenemos en la ciudad de Hialeah con el Departamento de Bomberos. Queríamos participar en esta ceremonia tradicional, que comenzó hace muchos años… y ahora, cuando se compra un camión nuevo, lo empujamos entre todos hacia su garaje”, explicó la alcaldesa Garcia-Roves, quien subrayó que el vehículo fue adquirido con fondos federales.

Camión especializado para emergencias químicas

El nuevo camión está diseñado específicamente para sofocar incendios de materiales peligrosos o HAZMAT por sus iniciales en inglés. Esta unidad opera desde la única de su tipo en Hialeah. Esta ciudad de 230.000 habitantes, cuenta con nueve estaciones de bomberos, pero esta es la única dedicada a incidentes con sustancias peligrosas, sirviendo tanto a Hialeah como, cuando se solicita su intervención en zonas del condado de Miami-Dade.

El jefe del Departamento de Bomberos, Humfredo “Chef” Pérez, destacó que la llegada de esta unidad representa un avance significativo en la protección de la comunidad y del personal. El camión está equipado con 80 galones de espuma (foam) para combatir incendios de petróleo y químicos, además de atender todas las llamadas de un camión regular. Su especialidad incluye emergencias como fugas de amoníaco, derrames de gasolina y otros incidentes químicos de alto riesgo.

Tecnología, costos y financiamiento

Por su partes, el jefe de logística del Departamento de Bomberos, Alejandro Conesa, detalló que el vehículo cuenta con tecnología moderna, con capacidad para mil galones de agua, una bomba de agua de gran potencia y sistemas que cumplen con todas las exigencias estatales para un camión HAZMAT. También puede utilizarse en operaciones de rescate vehicular (extrication) y manejo de fugas de gas o químicos como cloro.

El costo del camión superó los 800.000 dólares y fue financiado mediante fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), gestionados en coordinación con el Departamento de Subvenciones (Grants Department) de la ciudad. El jefe Pérez subrayó que se trata de dólares federales que regresan directamente a la comunidad para fortalecer la seguridad pública.

Un departamento de élite

Durante la ceremonia Pérez resaltó que el Departamento de Bomberos de Hialeah mantiene desde hace décadas la prestigiosa calificación ISO “Class One”, un reconocimiento que solo posee alrededor del 1% de los departamentos de bomberos en EEUU. Esta certificación se evalúa cada cinco años y considera factores como personal, equipamiento, despacho, red de agua, hidrantes y tiempos de respuesta.

Conesa explicó que mantener este estándar como unidad de primera linea, se exige una planificación constante, ya que los camiones deben estar a punto y rotarse tras 10 años, mientras que el equipamiento personal y los equipos de respiración autónoma de los socorristas tienen ciclos de reemplazo de 10 y 7 años, respectivamente. Además, los costos han aumentado: “un camión que antes costaba 800 mil dólares hoy puede superar los 1.1 millones”.

Prevención y llamado a la comunidad

Más allá de la respuesta a emergencias, el Departamento de Bomberos enfatizó su labor preventiva. La División de Prevención de Incendios opera 24/7 y realiza visitas a escuelas para educar a niños y familias sobre cómo actuar en caso de fuego.

De cara a la temporada navideña, el jefe Pérez recomendó redoblar las precauciones, utilizar luces de adornos certificadas, mantener hidratados los arbolitos de Navidad naturales y vigilar a los niños y el uso de velas, para reducir el riesgo de incendios domésticos.

El evento push-in ceremony, cargado de simbolismo, sirvió además para mostrar a la comunidad cómo se invierten los recursos públicos en su seguridad y bienestar, insistió el jefe Pérez.

