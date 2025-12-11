jueves 11  de  diciembre 2025
ATRINCHERAMIENTO

Sospechoso se atrinchera en un local de Hialeah durante operativo policial

Se recomienda a residentes y transeúntes evitar el área en la intersección de la calle 81 con la avenida 8, en el oeste de la ciudad.

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

Pixabay
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HIALEAH.- EL Departamento de la Policía de Hialeah (HPD) informó sobre un operativo este jueves tras intentar ejecutar una orden de arresto contra un hombre que, según información preliminar, se atrincheró dentro de un local en la intersección de la calle 81 con la avenida 8, en el oeste de la ciudad.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el sospechoso está armado ni los motivos exactos del mandato de detención. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para mantener a la comunidad alejada de la zona, mientras negociadores especializados ejecutaron las maniobras seguras para capturar al individuo.

Testigos en el lugar reportaron un importante despliegue policial, incluyendo patrullas, vehículos SWAT y ambulancias en alerta. La policía continuará proporcionando actualizaciones conforme se desarrollen los acontecimientos.

Se recomienda a residentes y transeúntes evitar el área hasta nuevo aviso.

Esta es una noticia en desarrollo, la cual estaremos ampliando a medida que se obtenga información adicional.

