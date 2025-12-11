Hialeah aprueba bono navideño de $1,000 para empleados con bajos salarios

MIAMI. – El Concejo de Hialeah aprobó en su última reunión del año otorgar un bono navideño de 1.000 dólares a 181 empleados municipales cuyos salarios no superan los 50.000 dólares anuales, además de 350 dólares para los 278 trabajadores de media jornada, muchos de ellos estudiantes. La decisión llega a pocas semanas del inicio de una nueva administración municipal y un mes después de no lograr un alivio fiscal para los contribuyentes de la ciudad.

La votación ocurre un mes después de que el propio Concejo no lograra consenso para aprobar un alivio de 200 dólares propuesto por la alcaldesa Jacqueline García-Roves para los propietarios con exención de Homestead. Aquella medida habría representado un costo de 6.4 millones de dólares para la ciudad.

En contraste, el bono navideño recién aprobado supone un gasto mucho menor, unos 300.000 dólares, incluyendo los impuestos FICA, (seguro social y medicare).

Un intenso debate y una enmienda clave

La propuesta original de la alcaldesa buscaba entregar 1.000 dólares a los 1.492 empleados de la ciudad, lo que habría costado más de 1.6 millones de dólares. Tras una larga discusión, la concejala Melinda de la Vega presentó una enmienda que limitaba la bonificación únicamente a los trabajadores con menores ingresos, logrando así la unanimidad del Concejo.

El presidente del Concejo, Luis Rodríguez, respaldó la versión reducida y explicó a DIARIO LAS AMERICAS que no se sientía cómodo gratificando con dinero de los contribuyentes a empleados que perciben una buena remuneración”.

¿Cuándo se entregará el bono?

Los trabajadores deberán recibir la bonificación en diciembre, aunque la moción aprobada no establece una fecha específica para la emisión de los cheques navideños. Solo precisa que los beneficiarios serán: 181 empleados que ganan 50.000 dólares o menos, y 278 empleados de media jornada.

Cierre de ciclo y transición de gobierno

La sesión también marcó la última reunión de la alcaldesa interina García-Roves y del concejal Jesús Tundidor, quienes fueron homenajeados con la llave de la ciudad por sus seis años de servicio público. Ambos fallaron en su intento al aspirar a la alcaldía de la ciudad en las últimas elecciones.

El próximo 12 de enero comenzará la administración del alcalde electo Bryan Calvo, y se incorporarán al Concejo los nuevos miembros Gelien Pérez y Willy Marrero, ganadores de las elecciones del 9 de diciembre.

