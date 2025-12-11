jueves 11  de  diciembre 2025
DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES

Hialeah aprueba bono navideño de $1,000 para empleados con bajos salarios

El Concejo Municipal da luz verde a un bono limitado a trabajadores con ingresos menores de $50,000, un mes después de rechazar un alivio fiscal para residentes

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah.&nbsp;

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El Concejo de Hialeah aprobó en su última reunión del año otorgar un bono navideño de 1.000 dólares a 181 empleados municipales cuyos salarios no superan los 50.000 dólares anuales, además de 350 dólares para los 278 trabajadores de media jornada, muchos de ellos estudiantes. La decisión llega a pocas semanas del inicio de una nueva administración municipal y un mes después de no lograr un alivio fiscal para los contribuyentes de la ciudad.

Del alivio fiscal fallido al bono aprobado

La votación ocurre un mes después de que el propio Concejo no lograra consenso para aprobar un alivio de 200 dólares propuesto por la alcaldesa Jacqueline García-Roves para los propietarios con exención de Homestead. Aquella medida habría representado un costo de 6.4 millones de dólares para la ciudad.

Lee además
Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ELECCIONES

Bryan Calvo pide a DeSantis investigar presunto nepotismo en el gobierno de Hialeah, Tudidor niega las acusaciones
Pleno del Concejo de Hialeah 
NO AL REEMBOLSO

Hialeah rechaza en segunda lectura alivio de $200 a propietarios de vivienda con Homestead

En contraste, el bono navideño recién aprobado supone un gasto mucho menor, unos 300.000 dólares, incluyendo los impuestos FICA, (seguro social y medicare).

Un intenso debate y una enmienda clave

La propuesta original de la alcaldesa buscaba entregar 1.000 dólares a los 1.492 empleados de la ciudad, lo que habría costado más de 1.6 millones de dólares. Tras una larga discusión, la concejala Melinda de la Vega presentó una enmienda que limitaba la bonificación únicamente a los trabajadores con menores ingresos, logrando así la unanimidad del Concejo.

El presidente del Concejo, Luis Rodríguez, respaldó la versión reducida y explicó a DIARIO LAS AMERICAS que no se sientía cómodo gratificando con dinero de los contribuyentes a empleados que perciben una buena remuneración”.

¿Cuándo se entregará el bono?

Los trabajadores deberán recibir la bonificación en diciembre, aunque la moción aprobada no establece una fecha específica para la emisión de los cheques navideños. Solo precisa que los beneficiarios serán: 181 empleados que ganan 50.000 dólares o menos, y 278 empleados de media jornada.

Cierre de ciclo y transición de gobierno

La sesión también marcó la última reunión de la alcaldesa interina García-Roves y del concejal Jesús Tundidor, quienes fueron homenajeados con la llave de la ciudad por sus seis años de servicio público. Ambos fallaron en su intento al aspirar a la alcaldía de la ciudad en las últimas elecciones.

El próximo 12 de enero comenzará la administración del alcalde electo Bryan Calvo, y se incorporarán al Concejo los nuevos miembros Gelien Pérez y Willy Marrero, ganadores de las elecciones del 9 de diciembre.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Sospechoso se atrinchera en un local de Hialeah durante operativo policial

Hialeah: Gelien Pérez y William Marrero ganan sus escaños al nuevo Concejo de la ciudad

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

Te puede interesar

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
ATRINCHERAMIENTO

Sospechoso se atrinchera en un local de Hialeah durante operativo policial

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump