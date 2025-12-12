viernes 12  de  diciembre 2025
ESTAFA EN HIALEAH

Acusan a hombre de Hialeah por estafar a una clienta tras cobrar cuantiosa suma de dinero

El monto total se estima en $39,376 según se indican en el reporte policial

Carlos Cabrera, de 34 años, presunto proveedor de servicios de construcción, fue detenido y acusado de hurto mayor y otros cargos relacionados con la estafa que cometió.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE HIALEAH
Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HIALEAH. - El Departamento de Policía de Hialeah (HPD) informó este viernes sobre el arresto de un sujeto tras presuntamente recibir más de $39,000 por trabajos de remodelación en la casa de una mujer de la tercera edad en dicha ciudad y luego desmantelar su cocina sin terminar el proyecto diseñado.

El presuntamente proveedor de servicios de construcción fue identificado como Carlos Cabrera, de 34 años y enfrenta cargos de hurto mayor, explotación de persona de edad avanzada y ejercer como contratista sin licencia, según verificamos los registros de la cárcel del condado Miami-Dade.

El informe policial indica que en febrero de 2023 Cabrera firmó un contrato para remodelar la cocina y el baño de la vivienda. Recibió pagos mediante tres cheques por $28,846, $5,850 y $4,680, sumando un total de $39,376. La última vez que realizó trabajo fue el 27 de abril de ese año, y luego cortó la comunicación, dejando el espacio doméstico “inservible”.

La víctima presentó una queja ante el Departamento de Regulación Comercial y Profesional (DBPR), quienes confirmaron que el acusado trabajaba sin licencia.

Carlos Cabrera fue arrestado y trasladado a la cárcel condal. Los registros muestran que estaba en libertad bajo fianza por otro caso similar este año. Durante su comparecencia, se reveló que la afectada nació en 1938. La fianza en este incidente fue fijada por un monto de $3,500.

