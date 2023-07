Hialeah: Inquilinos tienen 7 días para desalojar sus casas

Anaya, que es jubilada y paga 1.050 dólares por el alquiler de su unidad, alegó que el pasado 19 de julio Pristine Property Management LLC, la empresa que administra la propiedad, dejó en la puerta de cada vecino la nota de cancelación.

“Yo fui a la Ciudad de Hialeah y me dijeron que no podían hacer nada porque esto era un edificio privado”, aseveró Anaya.

“En la Ciudad me aseguraron que este edificio está bien, que no lo iban a derrumbar”. A pesar de que el motivo esgrimido para el desalojo es que el inmueble tiene problemas estructurales, que se va a caer el techo y no es habitable”, afirmó.

“Aparentemente, ellos [los dueños] no quieren arreglar el techo con los vecinos viviendo dentro del edificio. Pero no nos han dicho si después del arreglo podríamos regresar”.

“Puede ser que ellos quieren es que salgamos de aquí para aumentar el precio de los apartamentos”, especuló Anaya desconcertada para tratar de hallar una justificación.

Una vecina de Anaya está embarazada de ocho meses y alquiló el apartamento hace apenas un mes y ahora recibe la misma notificación. ¿Por qué le rentaron en su estado si sabían que nos iban a desalojar?

Hialeah desalojo_7802.JPG Inmueble afectado en Hialeah. CÉSAR MENÉNDEZ/DLA

En la nota de desalojo Pristine Property Management LLC esgrimió el Título VI, Capítulo 83-2 de los estatutos de Florida para sacar a sus cuatro inquilinos en tan corto plazo.

DIARIO LAS AMERICAS conversó con el alcalde Esteban Bovo, quien desconocía los pormenores del desalojo y lamentó lo que sucede. Al averiguar con su oficina, indicó que se “están ocupando del tema”.

“Tengo entendido que el dueño de un edificio tiene la responsabilidad de acomodar a los inquilinos por unos meses mientras que atiende los daños que tenga la propiedad”, explicó el alcalde cuando aún no tenía todos los detalles del caso.

El edil dijo que en la Ciudad existen programas de ayuda de emergencia disponibles para los afectados. “Estamos trabajando para ver si podemos darles un acomodo temporal”.

Pero existe un problema, "según me informaron, la joven embarazada no tiene los documentos en regla. Al ser dinero federal, tenemos que cumplir con ciertos requisitos”. No obstante, Bovo se comprometió a analizar todas las opciones que tiene la Ciudad para ayudar a la residente gestante.

“Tengo entendido que muchos dueños de edificio, como reacción a la nueva ley que requiere un mínimo de dos meses de antemano de aviso para desalojar a alguien, la respuesta es cambiar a los inquilinos a contratos de mes a mes. Es una forma de circunvalar la nueva norma”, sostuvo el alcalde.

"En estos días, tirar a la calle a las personas es tener falta de compasión", subrayó el edil.

Según el MLS, la plataforma oficial de los agentes de bienes raíces, el precio medio del alquiler de un apartamento de una habitación en Hialeah es de 2.000 dólares al mes.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce