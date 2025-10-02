jueves 2  de  octubre 2025
Recaudador de Impuesto invita a inauguración de nueva oficina en Hialeah Garden

La apertura de la novena sucursal busca acercar los servicios gubernamentales esenciales a las familias del condado

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 

CORTESÍA OFICINA DEL RECAUDADOR
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la inauguración de una nueva oficina en Hialeah Gardens, que abrirá oficialmente sus puertas el miércoles 8 de octubre de 2025, a las 11:00 a.m., con una ceremonia de corte de cinta en el 11093 NW 138th Street, Suite 1-9. Con esta apertura, ya son nueve las sucursales bajo su administración, parte de un plan que proyecta alcanzar 14 oficinas en todo el condado.

Una oficina al servicio de la comunidad

La nueva sucursal forma parte de la iniciativa de accesibilidad de Fernández, que busca modernizar la atención y reducir los tiempos de espera en la gestión de trámites tributarios. “Estoy muy orgulloso de inaugurar la Oficina del Recaudador de Impuestos en Hialeah Gardens y de celebrar a esta increíble comunidad”, señaló Fernández.

El funcionario subrayó que cada nueva apertura representa un avance en materia de equidad y eficiencia: “Esta novena sucursal es más que conveniencia; se trata de equidad y accesibilidad. Las familias de aquí merecen el mismo acceso directo a servicios esenciales que cualquier otra persona en Miami-Dade, y ahora lo tendrán en su propio vecindario”.

Ampliación del acceso en Miami-Dade

Además de las nuevas oficinas en vecindarios estratégicos, la gestión de Fernández ha impulsado horarios de servicio los sábados, quioscos de autoservicio en supermercados Publix y eventos móviles para acercar los servicios a comunidades que lo requieren.

Antes de la apertura en Hialeah Gardens, el condado ya contaba con oficinas en Kendall, Midway Crossings Mall (Mall of the Americas), Miami-Central y otros puntos claves.

Evento de inauguración

La ceremonia contará con la presencia de funcionarios electos, líderes comunitarios y miembros de los medios de comunicación. Los residentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los servicios que ofrece la nueva sucursal.

Qué: Ceremonia de corte de cinta – Apertura de la sucursal de Hialeah Gardens

Cuándo: Miércoles, 8 de octubre de 2025, a las 11:00 a.m.

Dónde: 11093 NW 138th Street, Suite 1-9, Hialeah Gardens, FL 33018

Con esta apertura, Fernández reafirma su compromiso de “acercar el gobierno a la gente” y consolidar un sistema de atención más ágil y equitativo en todo Miami-Dade.

[email protected]

