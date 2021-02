Hialeah pide "ser tratada como corresponde", acorde al plan de inmunización

“Todos han respondido. Hablé personalmente con el senador Scott, con la oficina del congresista Díaz-Balart y recibí un mensaje del senador Rubio. Estoy viendo cosas muy positivas que me permitirán ayudar a los ciudadanos de Hialeah”, indicó.

La preocupación del alcalde de la quinta ciudad más poblada de Florida es que, hasta la fecha, en Miami-Dade se han administrado solo el 10% de las vacunas recibidas en Florida. O sea, de las 1,788.326 dosis administradas en el estado hasta el cierre de este reportaje el jueves 3, solo 182.783 han sido aplicadas en Miami-Dade. En el condado donde reside algo más del 13% de la población del Estado del Sol.

“Sin embargo, los condados del norte han recibido más vacunas que el porcentaje poblacional que ellos representan”, argumentó el alcalde de Hialeah.

La diferencia es más amplia si tenemos en cuenta que en Miami-Dade se han producido más de 4.900 muertes, de las 27.000 y tantos fallecimientos registrados en Florida. Es decir, el 18% de las muertes.

Y respecto a contagios, Miami-Dade acumula más de 377.000 positivos del 1.7 millones que suma Florida, o sea el 22% de los contagios.

“¿Quién está pagando las consecuencias en estos momentos?”, preguntó retóricamente el edil, y respondió: “Miami-Dade, que ha sido el condado más afectado por el coronavirus, y Hialeah”, asegura, “que es la ciudad que más ha sufrido esta pandemia en Florida”.

“A Hialeah y Miami-Dade nos tratan desde Tallahassee como si fuéramos el Tercer Mundo”, insistió el edil.

Sin embargo, Hernández no pudo establecer a ciencia cierta cuántos de los 48.000 residentes, mayores de 65 años que viven en su municipalidad han sido vacunados. “No sé cuántas vacunas se han puesto en la ciudad, la oficina del gobernador no ha hablado con mi oficina o con nuestro Centro de Emergencia para comunicarnos las cantidades y cómo están vacunado a nuestros residentes”.

Según Hernández, las vacunas que han entrado a Hialeah lo han hecho a través de instituciones privadas. “Algunas a través de Centros Médicos y otras a través de favores políticos. Pero la Ciudad no ha estado al corriente de las dosis que han llegado”.

“Continúa la misma desinformación que ha habido desde que comenzó el coronavirus. Hay confusión no solo en Hialeah, la incertidumbre es total. Nadie sabe cuándo llegan, por dónde llegan o por qué Publix tiene vacunas allá en el Norte?

Listos

“Desde el primer momento, nosotros hemos estado trabajando para unir a los hospitales, los centros médicos y los centros de emergencia, y poder llevar las vacunas a los edificios donde residen nuestras personas mayores”, aseguró.

El alcalde no cree que haya sido correcto desarrollar un programa de vacunación obligando a que los más ancianos vayan a un estadio en vehículos, a hacer la cola en un parqueo y esperar varias horas para poderse vacunar. “Eso es una falta de respeto”, subrayó.

“En Hialeah estamos preparados desde el primer día. Solo nos falta que la oficina del gobernador nos diga: aquí están las vacunas”, puntualizó.

Sobre el programa de vacunación que llevaría a cabo explicó:

“Muchos médicos locales son patrocinadores de edificios donde residen personas de la tercera edad. Imaginen el programa que podemos organizar con nuestros hospitales, los edificios de mayores y las clínicas privadas, que, además de administrar las vacunas a sus clientes, inmunicen a otras personas. Todo eso sin contar con el Departamento de Bomberos y los Centros de Emergencias, que pueden ir a las casas de aquellos individuos que no puedan caminar”, argumentó.

Hernández aseguró que, si tuviera la cantidad de dosis necesarias, Hialeah podría vacunar a miles de personas diarias. “Eso sucedería si el gobierno estatal estuviera haciendo mejor su trabajo”.

Relación con el condado

El alcalde se refirió a su relación con la actual alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava: “Creo que, en el poco tiempo que lleva, ha hecho un trabajo muy bueno. Mucho mejor que su predecesor”.

Aunque manifestó que no valía la pena volver al pasado, recordó que “el 22 de abril el alcalde Giménez recibió 474 millones de dólares del Gobierno federal, como parte del CARE Act, y solo fueron repartidos unos pocos dólares a las ciudades en noviembre, para gastarlos en 45 días”.

“Eso lo hizo adrede, para que las ciudades no pudieran gastar el dinero y ellos [el Condado] pudieran utilizarlo para rellenar su presupuesto”, recalcó.

Hernández dijo estar seguro de que las cosas han cambiado. “La alcaldesa ha sido muy crítica. Si las vacunas llegan al Condado, ella se asegurará de que alcancen a todos los sectores de las ciudades y del condado”.

Aunque hemos visto que, en Fisher Island, que es uno de los lugares más acaudalados del condado, y también donde vive un alto índice de personas de la tercera edad, ha recibido mayor porcentaje de vacunas que en ningún otro lado.

“¿Por qué ahí y no en Hialeah, Liberty City o Florida City? Creo que ella (alcaldesa condal) cumplirá con lo que dice. Yo, por mi parte, siempre voy a estar pidiendo el porcentaje que corresponde a la ciudad de Hialeah”, anticipó.

Futuro

Aprovechamos la entrevista para hablar de futuro, teniendo en cuenta que en noviembre Hernández cumple su segundo mandato y no puede optar por la reelección. A la pregunta de cuál es el próximo paso, el edil, después de muchas evasivas, confesó: “Nunca digas nunca, dice un dicho. En estos momentos tengo muchos proyectos en mente, quiero cuidar esta ciudad. No soy un político que anda pensando en su futuro. Si estuviera mirando por mi futuro, no estaría librando esta batalla con el gobernador por las vacunas de mi gente. Y así estaría en buenas con él, como hacen otros”.

“Pero tengo que conversar con mi familia. Yo siempre doy todo al 100%. No aguanto la burocracia. Y me conozco, cuando vaya a un lugar es para ponerlo al 100% y pelear contra la burocracia. Y eso tiene un costo físico y para mí y para mi familia”, apuntaló.

“Hay mucha gente hablando de que el jefe de la policía condal será un sheriff electo en 2024. Hay muchos sectores que me han venido a preguntar para saber si me interesa. Porque saben que soy el único que puedo decir que he sido oficial, comandante y administrador. Esa es una posición que va a demandar todos esos atributos. Pero ahora estoy concentrado en terminar bien este año, y además, hay otras muchas cosas que deseo hacer y no todo tiene que ver con la política”, concluyó.

En las elecciones de noviembre de 2018 los ciudadanos inscritos para votar de Miami-Dade aprobaron la enmienda 10, en la que se acuerda que el Departamento de Policía del condado se convierta en Oficina del Sheriff en el año 2024.

