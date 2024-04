Hialeah podría tener 60 mil residentes por encima del censo oficial

Según los datos aportados por Placer.ai, el pasado sábado 23 de marzo, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. en Hialeah había unas 263.000 personas, que en su mayoría permanecieron un promedio de 17 horas en la ciudad.

Una cifra similar se registró ese mismo día de 12:00 de la noche a 2:00 a.m. cuando la aplicación tecnológica registró 265.000 personas, quienes habían permanecido un promedio de 17 horas en la ciudad.

Por su parte, el miércoles 20 de abril, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., la aplicación detectó a 243.000 personas que habían permanecido un promedio de 13 horas en Hialeah. Ese mismo día, de 12:00 de la noche a 2:00 a.m., la aplicación registró a 281.500 personas que habían permanecido en la ciudad, al menos, 14 horas.

Si bien las cifras no reflejan el incremento de 150.000 personas que vaticinaba el alcalde, los números preliminares superan los 224.000 residentes reconocidos por el censo oficial.

Placer.ai es una aplicación tecnológica que puede determinar el flujo de personas en una ciudad o negocio al rastrear la ubicación de los teléfonos celulares. Su algoritmo de análisis tiene acceso a 30 millones de dispositivos electrónicos en EEUU y obtiene datos de geolocalización suministrados por las distintas aplicaciones instaladas en los dispositivos.

Estos datos son preliminares y no oficiales. Es solo una muestra. Todavía se debe ajustar más el proceso para establecer lo más exacto posible el número de residentes, aclaró Fernández.

El alcalde de Hialeah dijo que aprovechará su viaje de esta semana a Washington, en el que se reunirá con el congresista Mario Díaz-Balart y el senador Marco Rubio, para abordar el tema relacionado con la utilización de estas tecnologías para determinar el número de residentes.

Existe el temor de que los números provistos por Placer.ai no sean suficientes para obtener nuevos fondos del Gobierno federal.

“El Congreso puede determinar que estas tecnologías sirvan”, dijo Bovo, quien sobre la utilidad de los datos obtenidos por la aplicación afirmó: “Uno quiere estar más consciente de las personas que acceden a los servicios de la ciudad. Eso puede significar que haya que poner más dinero”.

Desde el punto de vista de la ciudad, sostuvo Bovo, es el Concejo el que juega el papel fundamental. Según la data que salga finalmente, “puede considerar que hace falta más dinero para tratar de comprar tierra para construir viviendas. Es su potestad”.

Pero lo más importante de esta data, señaló el edil, “es compartirla, no solamente con el Gobierno federal, debemos hacerlo con el Estado y con el Gobierno condal, porque los residentes de Hialeah pagan impuesto al también al Condado y quizá esos fondos, tienen que comenzar a llegar más a la ciudad”. En última instancia, la responsabilidad de la entrada de tantas personas que necesitan ayuda es del gobierno federal.

Bovo negó rotundamente que el resultado del taller sea tener la justificación para subir impuestos. “No creo que haya voluntad en este Concejo de subir los impuestos. Estoy consciente de que debemos vivir dentro del marco de lo que los residentes puedan pagar. Aun así, hemos experimentado un crecimiento del presupuesto por las inversiones realizadas. Pero ese dinero se está invirtiendo inmediatamente en servicios importantes para que esta ciudad pueda seguir funcionando”.

Sobre la importancia de los talleres, Bovo insistió es llegar lo más cerca posible al número de residentes reales de la ciudad.

“Sabemos que el número de residentes es mucho más que los 224.000 que el censo reportó. Es clave poder llegar al gobierno Federal con algún tipo de dato que demuestre que tenemos 60 o 100 mil personas”.

No obstante, Bovo reconoció que Washington no tiene por qué aceptar los números obtenidos a través de la esta aplicación, pero su responsabilidad al frente de la ciudad es mostrar “la realidad que estamos viviendo nosotros”.

Sobre todo, indicó, porque “este ejercicio ayuda a alimentar el argumento de que tenemos muchas más personas de las que dice el censo. Una realidad que debe considerarse cuando hablen de dirigir fondos a las ciudades”.

Participaron además en el taller la senadora estatal Ana María Rodríguez, Miguel Inda-Romero, abogado de Inmigración, Berta Cassidy Especialista en relaciones comunitarias, quienes abordaron el impacto de la inmigración desde distintos ángulos.

En los dos últimos años, unos 400.000 cubanos llegaron a EEUU, muchos de los cuales viven en el sur de Florida, especialmente en Hialeah.

Los datos compilados por un censo oficial ayudan a decidir la distribución de los fondos del Gobierno federal en las distintas comunidades, que con sus múltiples departamentos prestan servicio a los residentes.

