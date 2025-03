Hialeah reestructura puestos directivos mientras el alcalde Bovo evalúa su futuro político

Asimismo, se discutió en segunda lectura una ordenanza que modificaría el Código de Ordenanzas de la ciudad para permitir que funcionarios electos o empleados que regresen a la administración en una capacidad distinta puedan recibir beneficios de retiro.

“Las pensiones en Hialeah son ilegales”, aclaró Bovo. “Cada empleado de la ciudad tiene un plan de retiro. No es lucrativo, no se retirarán con un salario de por vida”.

web Ismare Monreal by Ivan Predraza.jpg Ismare Monreal, jefa del gabinete del alcalde Esteban Bovo Jr. IVÁN PEDRAZA / DLA

La designación de Ismare Monreal y su posible significado político

Los nuevos cargos de Monreal llaman particularmente la atención, ya que la coloca en una posición estratégica dentro del gobierno municipal. Algunos observadores consideran que esta movida podría estar diseñada para garantizar la continuidad de la gestión actual, incluso después de que Bovo deje la alcaldía.

Consultado sobre este punto, el alcalde defendió la designación:

"Creo que era merecido, en toda honestidad. Como dije en la reunión, muchas de las cosas que hemos logrado en los últimos tres años han sido gracias a un equipo. Ese equipo incluye a Ismare, a Carlos San José, a Mark Gómez y a muchas otras personas que han trabajado de manera excelente. Se vienen transiciones en la ciudad de Hialeah, y ya he dicho que no pienso aspirar a la reelección. Creo que la próxima alcaldesa –porque es probable que sea una mujer– se beneficiará de contar con alguien con la experiencia que Esmare ha adquirido en estos años. Por eso mi voto de confianza.”

¿Bovo adelantará su salida?

El alcalde también dejó abierta la posibilidad de abandonar su cargo antes de que finalice su mandato:

"No tengo intenciones de postularme a la reelección, pero no he decidido cuándo será mi salida. Hay temas que quiero atender primero, como el problema del agua con el condado y el desarrollo de la zona anexada de Hialeah. También quiero compartir mi visión para el futuro con el consejo antes de tomar una decisión.”

Cuando se le preguntó si la acumulación de responsabilidades en figuras clave como Monreal podría debilitar el poder del próximo alcalde, Bovo lo descartó:

"En lo absoluto. El alcalde seguirá siendo el administrador de la ciudad, pero como en cualquier organización grande, uno se respalda en personas de confianza. Manejar esta ciudad implica tomar decisiones sobre el Departamento de bomberos, la recolección de basura, los parques, entre otras cosas. Esmare ha adquirido experiencia y será un beneficio para quien asuma el mando en el futuro, pero eso no limita la autoridad del alcalde.”

Otros cambios y la visión de Bovo sobre la administración

Bovo explicó que los nuevos nombramientos responden a una estrategia para fortalecer distintas áreas de la administración. Destacó la designación de Humfredo Pérez como jefe de bomberos y su rol en la modernización del departamento:

"El departamento de bomberos tiene retos importantes, especialmente con el tema del pago de horas extra. Se está contemplando un nuevo esquema de trabajo de 24 horas con 72 horas de descanso, lo que sería un cambio enorme. Creo que Freddy (Humfredo Pérez) podrá manejar este reto y fortalecer el departamento."

También se refirió a Mark Gómez, quien tendrá un papel más activo en la relación con el sector empresarial de la ciudad:

"Cuando fui concejal, teníamos un departamento (HDLI) que trabajaba directamente con los empresarios. Marc ha demostrado en los últimos tres años que tiene la capacidad y el conocimiento para revitalizar este enlace con la comunidad de negocios de Hialeah.”

Sobre Daniela Tamayo, nombrada directora de Vivienda y Servicios Comunitarios, señaló que su trabajo con los programas de subvenciones ha sido clave para el avance del Departamento: "Daniela ha demostrado que no solo es profesional, sino que ha impulsado el departamento hacia adelante.”

El futuro político de Bovo y su vínculo con Washington

En medio de los rumores sobre su posible traslado a Washington D.C., Bovo aclaró que es su esposa quien asumirá un puesto en la administración de Donald Trump.

"Mi esposa ha trabajado por años con el senador (ahora secretario) Marco Rubio y recientemente ha recibido una oportunidad en el Departamento de Estado. Ella me ha apoyado por 26 años en mi servicio a la comunidad, y ahora me toca a mí apoyarla a ella. Pero yo no me voy de Hialeah, voy a seguir aquí y seguiré siendo parte del proceso político.”

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que él mismo trabaje como cabildero en Washington, dijo que él había sido cabildero en hipódromo de Hialeah, sin negar los rumores.

¿Cuándo anunciará su salida?

Bovo indicó que aún tiene retos que atender antes de tomar una decisión sobre su salida de la alcaldía:

"Tenemos una reunión con el condado sobre el tema del agua el 1 de abril. También quiero dialogar con los residentes de la zona anexada de Hialeah sobre el futuro de la ciudad. Además, debo compartir mi visión con el Concejo antes de cualquier decisión.

No quiero que haya incertidumbre.”

Sobre la posibilidad de gobernar Hialeah mientras su esposa trabaja en Washington, Bovo descartó la idea:

"Ella estará en Washington y yo aquí en Hialeah. No cuadra, no cuadra la música. Gobernar una ciudad como esta requiere dedicación total, y si llega el momento en que mi situación personal no me permite hacer el trabajo al 100%, tomaré una decisión.”

Jacqueline Garcia Roves DSCN4887.JPG Jacqueline Garcia Roves es la presidenta del Concejo de Hialeah CESAR MENENDEZ DLA

Una transición en marcha

Con la reorganización de su equipo y la incertidumbre sobre su permanencia en el cargo, la administración de Bovo parece estar sentando las bases para su eventual salida. Los cambios aprobados en la reunión del concejo podrían garantizar que su visión continúe más allá de su mandato, pero también plantean interrogantes sobre el equilibrio de poder en la futura administración de Hialeah. La ciudad enfrenta una transición clave, y la próxima elección municipal será determinante para definir el rumbo de su gobierno.

En caso de que el alcalde deje el cargo, la presidente del Concejo Jacqueline Garcia Roves, asumiría puesto de alcaldesa interina de Hialeah hasta las próximas elecciones.

El pasado mes de febrero, el exconcejal de la ciudad Bryan Calvo anunció oficialmente que se postulará a la alcaldía de Hialeah. Se especula con otros nombres para ocupar el vacío de Bovo como el concejal Jesús Tundidor y el comisionado de Miami-Dade René García.

[email protected]