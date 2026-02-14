"Estamos conectados": el grito de un artista libre frente a la dictadura cubana

“Estamos Conectados” no es solo un registro fílmico; es una acusación directa contra un sistema que criminaliza el pensamiento libre, reprime a sus artistas y encarcela a quienes se niegan a obedecer el guion oficial.

MIAMI . - El Museo Americano de la Diáspora Cubana fue escenario del estreno mundial del documental Luis Manuel Otero Alcántara : Estamos conectados, una obra del cineasta cubano, radicado en México , Ernesto Fundora, que irrumpe con fuerza en el panorama audiovisual del exilio al poner rostro y voz a una de las figuras más perseguidas por el régimen cubano en los últimos años.

No se trata de una simple proyección cinematográfica. Como muchos asistentes coincidieron, se trata de un acto de comunión, memoria y denuncia. Una noche donde el espíritu de Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual, preso político y fundador del Movimiento San Isidro (MSI) pareció atravesar la pantalla para interpelar a los cubanos dentro y fuera de la isla.

“Ha sido una noche mágica. El espíritu de Luis Manuel llegó hasta aquí y hechizó a todo el mundo”, expresó visiblemente conmovido el director Ernesto Fundora. “Estamos conectados no es solo un título: se dio esa conexión real. Se removieron cosas del pasado, del presente y del futuro. Luis Manuel es un alquimista, un brujo, alguien que nos enlaza y nos obliga a pensar en lo que muchas veces dejamos a un lado”.

Arte y represión

El documental sitúa a Otero Alcántara como hijo directo de una generación nacida tras el llamado “período especial”, ese eufemismo con el que la cúpula gobernante cubana maquilló el colapso económico de los años noventa, imponiendo la miseria como forma de control social mientras se aferraba al poder político.

En ese contexto de carencias extremas y ausencia total de libertades, emergió una forma distinta de confrontar al totalitarismo: el arte como trinchera. Desde performances radicales hasta la apropiación de códigos urbanos, irreverentes y marginales, Luis Manuel y los integrantes del MSI rompieron el cerco cultural impuesto, recuperando símbolos, lenguaje y nuevas formas de expresar la cubanía secuestrados por el Estado.

Fundora no edulcora esa realidad. La muestra en toda su crudeza. La represión, la vigilancia, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento sistemático contra artistas y activistas quedan expuestos como parte de una maquinaria diseñada para anular cualquier expresión de libertad.

Voces que acompañan

Tras el estreno, particularmente emotiva fue la intervención del joven Daniel Ferrer, de la Fundación Patriot Kids, quien destacó el impacto del filme en las nuevas generaciones: “Es un documental que puede inspirar a muchos jóvenes dentro de la isla a entender por qué hace falta un cambio de sistema en Cuba. Luis Manuel lo hizo desde el arte, y eso conecta con los jóvenes de una manera única”.

El músico contestario Eliécer Márquez Duany, ‘El Funky’, confesó haber atravesado una montaña rusa emocional durante la proyección: “Te ríes, te rompes por dentro, casi explotas en lágrimas. Son hechos reales. Ver a Luis desde su arte y su locura creativa te llena de orgullo como cubano”.

ESTRENO DOCUMENTAL ESTAMOS CONECTADOS El músico contestario Eliécer Márquez Duany, ‘El Funky’ durante la muestra. ELIGIO PÉREZ MERINO

A estas voces se sumó Claudia Genlui, integrante del Movimiento San Isidro y cercana a Luis Manuel, quien recordó el alto costo humano de la represión en la isla. “Ver estas imágenes siempre es difícil, pero también es una manera de recordar por qué estamos aquí. Esta lucha continúa y en Cuba siguen siendo reprimidos artistas y personas que abogan por la libertad. Este documental ayuda a que la gente se conecte con una realidad que duele y no deje de exigir libertad para Cuba”.

Desde una perspectiva íntima y política a la vez, el opositor Óscar Casanella describió el material como una mezcla de nostalgia y memoria viva. “Es revivir todo un período. Luisma es mi amigo. Estuve desde el nacimiento del Movimiento San Isidro y prácticamente en todas sus acciones. Si algo lo define es su inmensa valentía, su creatividad y su humor”, afirmó, expresando además el deseo de que los años de prisión no hayan logrado quebrar esas cualidades.

Desde el Museo Americano de la Diáspora Cubana, Diego Suárez, figura prominente e histórica del exilio cubano subrayó la importancia trascendental del momento: “Estamos ya en la cuarta y quinta generación desde 1959. Este documental llega en el instante justo, cuando los vientos empiezan a soplar a favor de la democracia y todas las generaciones coincidimos en la misma causa: la libertad de Cuba”.

Memoria y presidio

Para quienes compartieron cárcel, activismo y amistad con Otero Alcántara, la obra cinematográfica es también un ejercicio doloroso de memoria. Ángel de la Fana, exprisionero político, recordó los niveles de valentía y humor de Luis Manuel, mientras expresó el deseo de que los años de prisión no hayan logrado quebrar su espíritu.

ESTRENO DOCUMENTAL ESTAMOS CONECTADOS Ángel de la Fana, exprisionero político, recordó los niveles de valentía y humor de Luis Manuel, mientras expresó el deseo de que los años de prisión no hayan logrado quebrar su espíritu. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Documental necesario

“Estamos Conectados” no es solo un registro fílmico; es una acusación directa contra un sistema que criminaliza el pensamiento libre, reprime a sus artistas y encarcela a quienes se niegan a obedecer el guion oficial. En cada plano, en cada testimonio, en la cuidadosa realización de su realizador la dictadura cubana queda expuesta no solo como enemiga de la oposición política, sino como verdugo de la cultura y de la identidad nacional. Como adversaria directa de los cubanos de a pie, sometidos a la represión cotidiana, la falta de libertades, la vigilancia constante y la imposición de la miseria como forma de vida. Es un régimen que no solo persigue disidentes, sino que controla, limita y condiciona la creatividad y entre tanto, los sueños de toda una nación.

El documental de Ernesto Fundora rescata, con sensibilidad y contundencia, la esencia de un artista que entendió que en la Cuba actual el arte es resistencia y el ingenio, un acto de valentía. Luis Manuel Otero Alcántara permanece en prisión, pero su mensaje, se evidenció claro en Miami, sigue vivo, expandiéndose, conectando conciencias.

Porque, pese a la censura, la opresión y el miedo, algo quedó demostrado en este estreno mundial: Cuba está conectada. Y la dictadura lo sabe.