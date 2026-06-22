Hombre armado resulta herido tras intervención policial en Miami Shores

MIAMI SHORES. - Un hombre fue hospitalizado el domingo después de resultar herido durante una intervención policial en Miami Shores, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami Shores (MSPD), los hechos comenzaron tras varios reportes que alertaban sobre una persona que presuntamente portaba dos armas blancas de gran tamaño y provocaba una alteración del orden en las inmediaciones de un concesionario de vehículos ubicado en el 8880 de Biscayne Boulevard.

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Cuando los oficiales llegaron al lugar, el individuo ya no se encontraba allí. Sin embargo, poco tiempo después fue localizado cerca de la intersección de la 86th Street y Biscayne Boulevard.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de lo ocurrido. En una de las grabaciones se observa a un hombre corriendo en dirección a un agente mientras sostiene lo que aparenta ser un objeto en una de sus manos. Instantes después, el oficial dispara su arma de servicio.

Otro video captó momentos posteriores al suceso. Las imágenes muestran al individuo tendido sobre el pavimento antes de ser colocado en una camilla por los equipos de emergencia.

El MSPD informó que el hombre recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado al Jackson Memorial Hospital por personal de Miami-Dade Fire Rescue.

Las autoridades no han divulgado la identidad de la persona involucrada ni detalles sobre su condición de salud.

El departamento policial también indicó que ningún oficial ni miembro del público resultó herido durante el enfrentamiento.

Como ocurre habitualmente en los casos que involucran el uso de fuerza letal o potencialmente letal por parte de agentes del orden, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) asumió la investigación para determinar las circunstancias del caso.