lunes 22  de  junio 2026
SUCESO

Hombre armado resulta herido tras intervención policial en Miami Shores

La policía respondió a reportes sobre una persona que presuntamente portaba armas blancas cerca de Biscayne Boulevard. El FDLE investiga lo ocurrido.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

UNSPLASH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI SHORES. - Un hombre fue hospitalizado el domingo después de resultar herido durante una intervención policial en Miami Shores, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami Shores (MSPD), los hechos comenzaron tras varios reportes que alertaban sobre una persona que presuntamente portaba dos armas blancas de gran tamaño y provocaba una alteración del orden en las inmediaciones de un concesionario de vehículos ubicado en el 8880 de Biscayne Boulevard.

Lee además
Christopher Michael Veit, de 53 años.
SECUESTRO

Adolescente pide ayuda al 9-1-1 y agentes la encuentran dentro de una secadora
Juan González, de 18 años durante la primera audiencia este lunes.
ASESINATO

Comparece en corte joven de 18 años arrestado por el presunto asesinato de su padrastro

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el individuo ya no se encontraba allí. Sin embargo, poco tiempo después fue localizado cerca de la intersección de la 86th Street y Biscayne Boulevard.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de lo ocurrido. En una de las grabaciones se observa a un hombre corriendo en dirección a un agente mientras sostiene lo que aparenta ser un objeto en una de sus manos. Instantes después, el oficial dispara su arma de servicio.

Otro video captó momentos posteriores al suceso. Las imágenes muestran al individuo tendido sobre el pavimento antes de ser colocado en una camilla por los equipos de emergencia.

El MSPD informó que el hombre recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado al Jackson Memorial Hospital por personal de Miami-Dade Fire Rescue.

Las autoridades no han divulgado la identidad de la persona involucrada ni detalles sobre su condición de salud.

El departamento policial también indicó que ningún oficial ni miembro del público resultó herido durante el enfrentamiento.

Como ocurre habitualmente en los casos que involucran el uso de fuerza letal o potencialmente letal por parte de agentes del orden, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) asumió la investigación para determinar las circunstancias del caso.

Temas
Te puede interesar

Investigación lleva al arresto de conductor de UBER vinculado a caso de agresión sexual en Miami

El año en que Miami-Dade vota dos veces: claves de agosto y noviembre

Leah Reyes Amores devela sus portadas en Harper's Bazaar y L'Officiel y abre un nuevo capítulo profesional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alberto Carvalho.
ESCÁNDALO

Renuncia Alberto Carvalho en Los Ángeles, el superintendente que marcó 14 años en Miami-Dade

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
ELECCIONES

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.
ELECCIONES

Congresistas del sur de la Florida y la Casa Blanca celebran triunfo de De la Espriella en Colombia

Los incendios forestales se registran en áreas de Miami-Dade y Broward.
EMERGENCIA

Miami-Dade activa alerta por calidad del aire ante el humo de incendios forestales

 Federico Valverde de Uruguay reacciona este domingo, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde
FÚTBOL

Uruguay se complica en el Mundial FIFA 2026: necesita ganarle a España

Te puede interesar

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
CASA BLANCA

Trump: Espero "con ganas" trabajar con el nuevo presidente de Colombia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
POLÉMICA

Florida avanza hacia fin de la espera para comprar armas entre advertencias sobre violencia armada

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez. 
RELACIONES

Panamá se ofrece a mediar entre EEUU y Cuba para un diálogo político

El presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, señalan desde un balcón durante la visita de Bukele a la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el lunes 30 de septiembre de 2024.
ANáLISIS

La estabilidad de América Latina es vital para Estados Unidos

Alina Rosales Aguirreurreta, detenida desde el 25 de mayo de 2026.
INMIGRACIÓN

ICE confirma violación de estatus migratorio en caso de hija del exgeneral Ulises Rosales del Toro