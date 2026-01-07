miércoles 7  de  enero 2026
Hombre arrestado en Hialeah tras operativo policial con equipo SWAT

Durante la operación, las autoridades informaron que se utilizó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras (flashbangs) para intentar ingresar al inmueble, donde el sospechoso se había negado a salir

Imagen referencial de agentes del FBI en un operativo especial.

Cortesía X @FBIWFO
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HIALEAH. - La noche del martes, un operativo policial y federal se desplegó en una vivienda ubicada en la intersección de la calle 521 con la 43 avenida al Este, en Hialeah, tras el reporte de un hombre atrincherado.

Según las autoridades, la intervención contó con el apoyo de agentes locales y del Buró Federal de Investigaciones (FBI), aunque los detalles exactos del caso aún se desconocen.

Durante la operación, las autoridades informaron que se utilizó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras (flashbangs) para intentar ingresar al inmueble, donde el sospechoso se había negado a salir. Las fuerzas del orden acordonaron la zona, garantizando la seguridad de los vecinos mientras se ejecutaba la orden de arresto.

Al finalizar el operativo, una persona fue detenida, aunque su identidad y los cargos que enfrenta aún no han sido revelados. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y no han aclarado públicamente el motivo que llevó a que el hombre se atrincherara.

Vecinos de la zona reportaron a canales locales de televisión un intenso despliegue policial y destacaron la presencia de varias patrullas, vehículos del Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) y personal federal. Hasta el momento, no se han reportado heridos durante el incidente.

El Departamento de Policía de Hialeah (HPD) y el FBI indicaron que más detalles del caso se darán a conocer en los próximos días, cuando se complete la investigación preliminar y se informe sobre la naturaleza de la orden de arresto.

Recomendaciones de las autoridades en casos con individuos atrincherados

Se aconseja:

1. Mantenerse alejados del área durante operativos policiales de alto riesgo.

2. Seguir instrucciones oficiales de la policía o del equipo SWAT, sin intentar interferir.

3. Evitar tomar videos o acercarse al lugar, ya que esto puede poner en riesgo la seguridad personal y obstaculizar la labor de las autoridades.

4. Reportar información útil de manera segura a las autoridades si se tiene conocimiento sobre la situación.5. No difundir rumores o información no confirmada, para evitar pánico o confusión entre la comunidad.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los vecinos y del personal de las fuerzas del orden durante operaciones delicadas.

